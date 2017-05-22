Премьер подал надежду: речь идет об отсрочке введения ограничений, касающихся алкоголя

После встречи упомянули о возможности отсрочки сроков вступления закона в силу.

После встречи представители организаций сказали, что премьер-министр услышал их замечания и не был против поправок к предложенным установкам. Поправки могут предложить и общественные организации.

"Наша цель - такая же, как и у правительства - это борьба с алкоголизмом, но мы против такой резкой борьбы и метода топора. Что мы услышали и поняли - неофициально премьер вроде как и поддерживает нашу инициативу. И даже упомянул, что у нас есть время. Если проект и будет принят в этот четверг, может, на поправки у нас будет время до 1 января", – сказал после встречи со Сквернялисом организатор фестивалей Альгирдас Барнишкис.

"Мы представили премьер-министру наши предложения, указали, что нам кажется несправедливым и идущим вразрез со здравым умом и законами как Литвы, так и ЕС. Мы надеемся, что хоть сколько-то учтут и нас пригласят участвовать в изменении закона так, чтобы он действительно действовал против алкоголизма, а не против здравого смысла, ведь тогда Литва стала бы нецивилизованной, вообще непонятно какой страной", – сказала организатор "Винных дней" Раса Старкувене.

"Мы на встрече сказали о том, что все запреты вряд ли направлены на проблемную группу людей, ведь именно им нужно уделять больше всего внимания, мы готовы помочь в этих вопросах. Нам показалось, что премьер понял нас и поддерживает нашу инициативу, попробуем работать вместе", – продолжила она.

По словам советника премьер-министра Томаса Бержинскаса, глава правительства указал, что закон можно править – для этого есть время между принятием и вступлением закона в силу.

Но он не сказал, одобряет ли Сквернялис новые ограничения в законе, согласно которым нельзя будет продавать алкоголь на бесплатных мероприятиях.

"Я могу сказать, что премьер в определенном смысле высказал и сожаление в связи с тем, что люди, которые пришли на встречу сегодня, не пришли раньше, когда эти поправки обсуждало правительство. Сейчас ситуация, вы знаете какая – поправки в парламенте и в правительство вернуться не могут, если парламент не примет такое решение.

Другой момент, на самом деле речь шла о сроках вступления закона в силу. <...> Эти сроки, с учетом объективных критериев и аргументов могут быть перенесены, есть такая альтернатива. Премьер упоминал и о праве на законодательство - речь идет о сборе подписей граждан.

Была инициатива сбора подписей за ограничение употребления алкоголя, также никто не запрещает людям собирать подписи идти тем же путем и предлагать свои поправки", – сказал Бержинскас.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал DELFI, что в парламенте будут приняты все предложенные "крестьянами" поправки к закону о контроле над алкоголем, но о каких отсрочках он не говорит.

На просьбу прокомментировать, что будет с поправками, предложенными другими партиями, Карбаускис сказал, что парламент одобрит только то, что приняло правительство: "Все представленные правительством поправки будут приняты большинством голосов депутатов".

Карбаускис убежден, что их одобрят и партнеры по коалиции социал-демократы.