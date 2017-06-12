Премьер-министр вручил профессору Мажилису первую Премию прогресса Литвы

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ELTA
понедельник, 12 июня 2017 г. 16:53
12 июня в здании правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис вручил профессору университета им. Витаутаса Великого Людасу Мажилису первую Премию прогресса Литвы.
© DELFI / Domantas Pipas

На церемонии присутствовали спикер парламента Викторас Пранцкетис, министр науки и образования Юргита Петраускене и президент Литовской академии наук профессор Валдемарас Разумас.

"Эту премию в Литве вручают впервые и очень символично, что она полагается ученому, который нашел уникальный документ – Акт 16 февраля. Тогда это была не только большая радость, но и определенные обязательства с нашей стороны, которые мы сегодня выполняем. Еще раз поздравляю профессора и надеюсь, что он своим примером показал, что люди, вооруженные энтузиазмом и решительностью, могут добиться любой цели", – сказал Сквернялис.

Размер Премии прогресса Литвы – 10 000 евро, их выделят из бюджета Министерства науки и образования.

Как известно, 29 марта 2017 года Мажилис обнаружил в немецком дипломатическом архиве оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля с подписями подписантов.

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