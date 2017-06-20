Премьер-министр Литвы с министрами проверят ход работ на горе Гедиминаса

Правительство сообщает, что сейчас в Вильнюсе находится делегация польских гидрологов, гидротехников и геологов, которые по просьбе Литовской геологической службы помогают решить вопрос укрепления склонов горы.

Свои предложения эксперты должны представить 21 июня.

О состоянии горы Гедиминаса всерьез задумались в феврале и октябре 2016 года после сильных оползней, после которых были не такие значительные, а самый большой из них был отмечен в марте этого года. В этом году из-за аварийного состояния гора на 4 месяца была закрыта.

Министр культуры ранее отмечала, что гору Гедиминаса должны привести в порядок до конца 2018 года. Некоторые работы по укреплению завершат в этом году.