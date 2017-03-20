Премьер-министр Литвы хотел бы, чтобы не пришлось переходить на летнее время

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 13:52
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис одобрил бы отмену перехода на летнее время, однако он вопрошает, хочет ли Литва выделится из всего Евросоюза (ЕС).
© Shutterstock nuotr.

"Во-первых, насколько перевод стрелок удобен людям. Если посмотреть на всевозможные опросы, большая часть жителей Литвы не хотела бы переводить стрелки часов, особенно это касается этого перевода, который нам грозит, и у детей большие проблемы, они с трудом встают в детские сады и школы", – сказал на пресс-конференции Сквернялис.

Сам премьер был бы за отмену перехода на летнее время.

Однако, сказал он, есть второй аспект: мы - члены ЕС, если не переводить часы, то разница с другими странами ЕС будет составлять 2 часа. Это скажется на бизнесе, сотрудничестве. По словам Сквернялиса, вопрос в том, хотим ли мы выделяться на фоне других стран ЕС.

"Поэтому этот вопрос есть на повестке дня, но решение не принято", – сказал Сквернялис.

Правительство Литвы до 1 января не представило учреждениям ЕС свою позицию по вопросу перехода на летнее время.

В Литве, как и в других странах ЕС, стрелки часов переводят два раза в год.

Летнее время ежегодно вводят в последнее воскресенье марта - стрелки часов переводят на час вперед. В этом году летнее время введут 26 марта, то есть в ближайшее воскресенье.

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