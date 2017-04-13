Премьер Литвы тоже занимался шопингом в Польше

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 апреля 2017 г. 18:39
Житель Литвы по имени Артурас, который примерно раз в месяц отправляется за покупками в Польшу, в интервью телеканалу LNK рассказал, что в прошлом году в одном из польских магазинов видел нынешнего премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в интервью DELFI признал, что неоднократно посещал Польшу и делал там покупки.

«Я посещал Польшу еще в то время, когда были границы, но не специально, просто в Мариямполе живет моя мать и друзья. Таким образом, оттуда, когда возникала возможность, мы ездили в Польшу. Мы ездили по различным делам, в том числе и за покупками. Я не вижу в этом проблемы. Я такой же человек, как и другие», - в интервью DELFI прокомментировал политик.

На вопрос о том, действительно ли товары в Польше дешевле, С. Сквернялис сказал: «Действительно, был этап, когда я это ценил, так как того требовала финансовая ситуация, в настоящее время, вероятно, мне нет надобности это подсчитывать. Но я думаю, что вся суть в ином ассортименте товаров, разнообразии. По крайней мере, для меня это самое главное».

Он утверждает, что, в частности, из Вильнюса никогда не ездил за покупками в Польшу.

«Мы можем питать иллюзию, что сравняемся по ценам с Польшей, но с учетом размера рынка страны и масштаба экономии (это невозможно - DELFI). На мой взгляд, главное, должны быть усилия, чтобы жители Литвы зарабатывали больше и не надо было бы туда ездить за покупками», ​- отвечая на вопрос, как сравнять цены в Литве и Польше, отметил С. Сквернялис.

Возможность уменьшения налога на добавленную стоимость он оценил скептически. Теперь премьер-министр утверждает, что он не может просто поехать в Польшу из-за занимаемой должности.

В четверг в передаче «Час с Рутой» на LNK житель Литвы Артурас рассказал, что в прошлом году видел С.Сквернялиса в польском супермаркете Kaufland. «Премьер-министр и его жена рассматривали фрукты, покупали дыни», - поведал он.

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