Премьер Литвы после теракта в Англии: необходимо повышать внутреннюю безопасность

Руководители Литвы во вторник осудили теракт в английском городе Манчестер, где при взрыве во время концерта погибло 19 человек. Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что эта атака указывает на необходимость повышать внутреннюю безопасность.

"Предвидеть такие выпады нельзя, но мы можем только повышать внутреннюю безопасность - альтернативы нет. Одно ясно - террор никогда не победит свободных людей", - говорит премьер.

По его словам, теракт совершен против символа Запада - радующихся жизни молодых людей, у которых все еще было впереди, цинично и целенаправленно метили в самую молодую аудиторию - молодых людей, пришедших на концерт.

Президент Даля Грибаускайте выразила соболезнования королеве Елизавете II. Глава государства осудила "жестокое и ничем не оправданное, не выбирающее жертвы насилие, и выразила твердую солидарность Литвы с жителями Соединенного Королевства".

Взрыв произошел на концерте звезды поп-музыки из США Ариана Гранде около половины первого ночи по литовском времени. Английская правоохрана называет произошедшее террористической атакой.