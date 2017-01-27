Премьер Литвы: поправки о защите детей необходимо принять в срочном порядке

После смерти избитого четырехлетнего мальчика в Кедайняй поправки о защите детей необходимо принять в порядке особой срочности, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Есть не только поправки, за которые сейчас критикуют Cейм. Есть внесенные в начале этого года президентом поправки, которые, в частности, обязуют Службу по охране прав ребенка реагировать оперативно и позднее, чем в течение одного рабочего дня, перевести ребенка жить в безопасные условия. Их тоже необходимо принять в порядке особой срочности", - сказал премьер в пятницу.

Комментарий премьер-министра передал его пресс-атташе Томас Бержинскас.

По словам С. Сквернялиса, созывать внеочередную сессию Сейма нужно тогда, когда парламентарии будут готовы принять в порядке особой срочности все необходимые, западные, основанные на доброй практике решения, которые позволят забыть о таких средствах воспитания детей, как ремень, палка или кулак.

Он сказал, что в кедайнской трагедии можно усмотреть бездействие ответственных служб или ненадлежащее выполнение обязанностей.

"Поэтому я прошу генерального прокурора наконец дать оценку этой возможности через призму Уголовного кодекса. Может, хотя бы досудебное расследование и реальная угроза ответственности за ненадлежащее или халатное исполнение обязанностей разбудит служащих, которые выполняют свою работу не так, как следовало бы? Тем самым мы получили бы и правовую оценку относительно деятельности или бездействия ведомств", - сказал С. Сквернялис.

После приведшей к гибели ребенка вспышки насилия в Кедайняй в феврале будет созвана внеочередная сессия парламента для принятия Закона об основах защиты прав ребенка, подтвердила первый вице-спикер Сейма Рима Башкене.

По ее словам, хотя парламентарии уже выступили с инициативой сбора подписей за проведение внеочередной сессии, это было бы проще сделать решением правления Сейма.

"Есть инициатива членов Сейма, и я ее очень ценю, и коллег, которые подпишутся, тоже, но нужно собрать 47 подписей членов Сейма. Думаю, что правление, которое соберется в среду, обязательно поддержит предложение о созыве внеочередной сессии, и так будет проще", - сказала Р. Башкене.

По ее словам, во время сессии будет рассмотрен подготовленный Министерством социальной защиты и труда целый пакет поправок, а время до начала внеочередной сессии, которая предварительно планируется на 14 февраля, будет посвящено обсуждению проектов и дискуссиям.

"Будет внесен не только этот проект (парламентариев), мы говорим о Законе об основах защиты прав ребенка, который вносит министерство. Мы проведем дискуссии, ответим на вопросы, будет не стихийное принятие закона, а будут объявлена повестка дня и дискуссии на эту тему. Межсессионный период предназначен для работы, это не каникулы, поэтому будем работать очень ответственно. Мысль такая, чтобы проводить сессию после подготовки", - подчеркнула зампредседателя Сейма.

В пятницу утром умер избитый четырехлетний мальчик, который в особенно тяжелом состоянии в среду вечером был доставлен в больницу из дома в Кедайняй. В совершении преступления подозреваются мать мальчика и его отчим, в пятницу прокурор обратится в суд за санкцией на их арест.