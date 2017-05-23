Предупреждение водителям – карта летних заторов

На минувшей неделе Вильнюсская мэрия представила список улиц, на которых планируется ремонт. В сообщении отмечается, что на приведение улиц в порядок в этом году планируют выделить рекордную сумму.

Только в этом году планируют заасфальтировать около 54 км дорог в Вильнюсе, из них 8 км - гравийные.

Хотя мэрия планировала ремонт основных дорог по ночам и летом, когда студенты и школьники уйдут на каникулы, и поток машин уменьшится, все же часть водителей столкнется с неудобствами.

DELFI выяснил, когда начнется ремонт дорог с наиболее интенсивным движением. Представляем список таких мест.

Vilniaus gatvių remonto vasarą žemėlapis DELFI

1. Ул. Гележинё Вилко (от виадука на ул. Гоштауто до моста у университета) работы начнутся в июле-августе;

2. Ул. Наугардуко (от ул. Швитригайлос до объездной дороги) работы начнутся в июне-июле;

3. Ул. Пилайте работы начнутся в июле;

4. На перекрестке ул. Жемайтес и пр-т Саванорю работы начнутся в июле– августе;

5. На Жверинском мосту (мост Любарто) и ул. Гележинё Вилко (от Гяросёс Вильтес до виадука на Чурлёнё) работы начнутся в июле – августе;

6. Ул. С.Баторо (от ул. Петелишкё до Рудянс) работы начнутся в июне;

7. На ул. Апкасу работы начнутся в июне–июле;

8. На ул. Крокувос работы начнутся в июне.

Мэрия сообщила также информацию о том, где сейчас ведутся работы.

Pagrindinių Vilniaus gatvių jau vykstančio remonto žemėlapis DELFI

1. Неменчинское шоссе (от ул. Турнишкю до ул. Кайрену на выезде из города);

2. На части ул. Карейвю от Жирмуну до Вяркю, работы планируют завершить в июне;

3. Пр-т Лайсвес (от остановки Лаздину в сторону Каролинишкес);

4. Мост Шило;

5. Ул. Зуюну, последний этап работ.