Предупреждение водителям – карта летних заторов

ru.DELFI.lt
вторник, 23 мая 2017 г. 14:34
На минувшей неделе Вильнюсская мэрия представила список улиц, на которых планируется ремонт. В сообщении отмечается, что на приведение улиц в порядок в этом году планируют выделить рекордную сумму.
Vasarą bus remontuojama ši Geležinio Vilko gatvės atkarpa
© DELFI / Domantas Pipas

Только в этом году планируют заасфальтировать около 54 км дорог в Вильнюсе, из них 8 км - гравийные.

Хотя мэрия планировала ремонт основных дорог по ночам и летом, когда студенты и школьники уйдут на каникулы, и поток машин уменьшится, все же часть водителей столкнется с неудобствами.

DELFI выяснил, когда начнется ремонт дорог с наиболее интенсивным движением. Представляем список таких мест.

Vilniaus gatvių remonto vasarą žemėlapis
Vilniaus gatvių remonto vasarą žemėlapis
© DELFI

1. Ул. Гележинё Вилко (от виадука на ул. Гоштауто до моста у университета) работы начнутся в июле-августе;
2. Ул. Наугардуко (от ул. Швитригайлос до объездной дороги) работы начнутся в июне-июле;
3. Ул. Пилайте работы начнутся в июле;
4. На перекрестке ул. Жемайтес и пр-т Саванорю работы начнутся в июле– августе;
5. На Жверинском мосту (мост Любарто) и ул. Гележинё Вилко (от Гяросёс Вильтес до виадука на Чурлёнё) работы начнутся в июле – августе;
6. Ул. С.Баторо (от ул. Петелишкё до Рудянс) работы начнутся в июне;
7. На ул. Апкасу работы начнутся в июне–июле;
8. На ул. Крокувос работы начнутся в июне.

Мэрия сообщила также информацию о том, где сейчас ведутся работы.

Pagrindinių Vilniaus gatvių jau vykstančio remonto žemėlapis
Pagrindinių Vilniaus gatvių jau vykstančio remonto žemėlapis
© DELFI

1. Неменчинское шоссе (от ул. Турнишкю до ул. Кайрену на выезде из города);
2. На части ул. Карейвю от Жирмуну до Вяркю, работы планируют завершить в июне;
3. Пр-т Лайсвес (от остановки Лаздину в сторону Каролинишкес);
4. Мост Шило;
5. Ул. Зуюну, последний этап работ.

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Общество

Предупреждение водителям – карта летних заторов

Vasarą bus remontuojama ši Geležinio Vilko gatvės atkarpa
На минувшей неделе Вильнюсская мэрия представила список улиц, на которых планируется ремонт. В сообщении отмечается, что на приведение улиц в порядок в этом году планируют выделить рекордную сумму.

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