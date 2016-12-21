Предупреждение: в праздники ожидается настоящая буря

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 15:09
Похоже, в подарок на Рождество мы получим весну. Хотя этому, может, можно и порадоваться, а вот в конце праздников ожидается серьезная буря.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

По данным специалиста Литовской гидрометеорологической службы Альвы Нагелите, 26 декабря во второй половине дня ветер может усилится до 27 м/с, ожидаются осадки.

"На взморье, у залива, примерно в районе Шилуте, ветер усилится до 25-27 м/с. И в другой части страны усилится ветер, местами до 15 м/с – а кое-где до 17-22 м/с. В праздники ожидаются осадки", – предупредила синоптик.

По ее словам, из-за этого явления в Европе местами ожидается разное атмосферное давление.

"Это не шквал, просто поднимется ветер, который пройдет через северную часть Европы, мимо нас. Просто сложилась такая ситуация, что над Европой будет разное давление, Северную Европу начнут занимать циклоны со стороны Атлантического океана. Сейчас было распространено поле высокого давления, поэтому погода была спокойной – туман и т.д.", – сказала Нагелите.

Она предупредила, что не стоит удивляться тому, что 26 декабря ветер будет валить деревья и др. объекты.

"Надо подготовиться, настроиться, может, далеко в этот день не ехать. Могут быть повалены деревья, когда такой сильный ветер, бывают убытки", – сказала синоптик.

25 декабря прогнозируют потепление до 7-9 градусов. Правда, так тепло будет только в этот день.

"27-29 декабря будет дуть северо-западный, северный ветер, поэтому будет ветрено и холодно. Правда, сильного похолодания не будет, но по ночам ожидается до -1, днем 0 градусов", – сказала Нагелите.

По ее словам, в праздники будет и снег. Скорее всего, снег или мокрый снег пройдет 24 декабря.

"Ночью будут небольшие заморозки, но днем будет выше нуля. В восточной части будет 1-3 градуса тепла, у моря до 6 градусов выше нуля", – сказала Нагелите.

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