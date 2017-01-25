Предупреждение: ночью температура упадет до 17 градусов мороза

В ночь на четверг температура в некоторых районах страны может упасть до 17 градусов мороза, однако уже на следующий день мороз начнет отступать, сказал в интервью ЛРТ синоптик Витаутас Сакалаускас.

«В среду вечером на большей территории Литвы температура начнет падать, поэтому ожидает довольно холодная ночь, в особенности в Аукштайтии и Дзукии. В этих регионах ночью будет до 12-17 градусов мороза. В Сувалкии и Жемайтии мороз будет не таким сильным -5-10 градусов. На взморье будет около 1-4 градусов мороза», - рассказал синоптик.

В ночь на четверг в западных районах Литвы облачность увеличится, местами пройдет снег. Будет дуть несильный юго-западный ветер. Днем местами пройдет снег, возможен снег с дождем, сформируется гололедица. К вечеру мороз отступит — будет всего 0-4 градусов мороза, а на западе страны температура будет уже положительной.

Затем, по словам синоптика, по ночам еще «символически» подморозит, а днем будет около ноля.