Предупреждение медика: 90% жителей Литвы находятся в опасности

Болезни сердца и кровеносных сосудов - основная причина смерти среди европейцев. Это является причиной смерти в 56% случаев в Литве, что почти в два раза больше, чем в других странах Европы.

По словам доцента Кардиологической клиники университета здравоохранения Литвы, Юргиты Плисене, это один из крупнейших из стоящих сейчас перед врачами вызовов, утверждала она в интервью изданию Šeimininkės.

- В мире все больше излечимых болезней, однако болезни сердца столь часты и оказываются роковыми. Почему так? Какова ситуация в Литве?

- Причин сердечно-сосудистых заболеваний много. Наиболее важные из них: курение, пренебрежение повышением кровеносного давления, повышение уровня холестерина, нездоровый образ жизни, несоответствующее питание, нервное напряжение, низкая физическая активность. У 90% жителей Литвы высокий уровень холестерина, но чаще всего, сразу после инфаркта миокарда люди начинают пить лекарства, придерживаться снижающей холестерин диеты, а нередко, даже и перенеся опасный для жизни инфаркт миокарда, не стремятся бороться с вредными привычками. Это особенно заметно в отдаленных районах Литвы, на периферии.

Ситуация понемногу меняется в лучшую сторону, все чаще видны занимающиеся спортом и заботящиеся о себе люди. Во-первых, мы должны заботиться о том, как не заболеть, а не как лечиться. Медицина стремительно шагает вперед, появляются новые способы лечения, новые возможности интервенционного лечения, много говорится о лечении стволовыми клетками, генной терапии. Но все же даже и прогрессивные методы лечения не помогут, если человек сам о себе не заботится.

Jurgita Plisienė © Asmeninis archyvas

- Вы попали в историю кардиологии Литвы, основали Центр сердечно-сосудистых заболеваний Шяуляйской республиканской больницы. Региону нужен был такой центр?

- Заболеваемость жителей севера Литвы болезнями сердца и кровеносных сосудов особенно велика. В год в Шяуляйскую республиканскую больницу попадает более 500 пациентов с инфарктом миокарда, в кардиологическом стационаре проходит лечение более 3000 пациентов в год. Такой центр с работающим круглосуточно постом интервенционной кардиологии был очень нужен северной Литве. В срочных случаях пациенты получают помощь здесь и сейчас, дорогое время не тратится на доставку в другие центры. И плановая помощь сильно улучшилась, имплантируются электрокардиостимуляторы, осуществляется проверка этих устройств, люди не только экономят время, но и деньги, поскольку не нужно ехать в другие города.

Пользу от кардиологического центра для пациента прекрасно иллюстрируют цифры: в 2013 году смертность от инфаркта миокарда в Шяуляйской республиканской больнице составляла 21%, в 2015 году цифра снизилась почти наполовину и достигает 11%.

- Можно ли сопоставить помощь в Шяуляй к помощи, оказываемой, к примеру, в Каунасских клиниках? Многие ли зря спешат в более крупные центры?

- Я могу однозначно сказать, что здесь оказывается такая же профессиональная и качественная кардиологическая помощь. Пять центров в Литве оказывают помощь того же уровня, за исключением кардиохирургии - операций на сердце и операций, связанных с нарушением ритма. О пациенты есть разные, одни очень рады, другие даже из Клайпеды приезжают лечиться только в Каунас или Вильнюс.

(дается в сокращении)