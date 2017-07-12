Предупреждение для тех, кто покупает билеты – не попадитесь на рекламу

Если в социальной сети вам предлагают что-то купить по очень выгодной цене, это не значит, что предложение дельное. Возможно, вас просто-напросто хотят обмануть.

В этом уверена читательница DELFI Айсте, которая несколько месяцев назад забронировала билеты на концерт Queen ir Adam Lambert, который состоится в Каунасе осенью. По ее словам, тогда еще нельзя было купить билеты в Литве, да и вообще не было информации о их распространении.

"Ссылка на Viagogo была на странице в фейсбуке. Показывало, что осталось 272 билета из 17 500. Билеты показались дорогими, но я купила. Получила ответ на эл. почту, что билеты получу за 3 дня до концерта.

Я получила их вчера. Смотрю, указано, что распространитель билетов Bilietai.lt, а цена билета – 71,5 евро. Я за два заплатила почти 300 евро. Я не верю, что бронирование осуществлялось без ведома организаторов. Получается, что за один билет я переплатила какому-то посреднику почти 100 евро. Сейчас на Bilietai.lt есть билеты на этот концерт по 71,5 евро", – возмущалась читательница.

Компания Bilietai.lt пояснила, что они - только посредники, а Live Nation Lietuva, указанная как организатор, ничего ей не ответила. Айсте убеждена, что переплатила за билеты не она одна, поэтому просила предупредит других о таком способе наживы.

На сайте, который администрирует Europe Top Events еще есть анонс концерта Queen ir Adam Lambert, а билеты предлагают покупать через Viagogo. Сейчас самые дешевые билеты там на 8,65-24,7 евро дороже, чем на Bilietai.lt.

Представители Viagogo не ответили на вопросы DELFI, кто продает билеты на концерт в Литве и чаще ли они бывают, чем у официального дистрибьютора.

На вопрос, как могла произойти такая история продюсер и организатор мероприятий Лаурас Лучюнас сказал, что она его не удивила: "Не вижу в этом никакого криминала. Чтобы пригласить группу или исполнителя организаторы общаются с разными агентствами, например, в конечном соглашении сказано, что часть билетов, например, сто или несколько сотен, организатор передает агентству. А оно может продать билеты через Viagogo".

Чтобы не переплачивать за билеты, Лучюнас рекомендует жителям собрать информацию как об исполнителях, так и об организаторах и основных дистрибьюторах.

Глава Live Nation Lietuva Александр Корабликов сказал, что часть билетов на этот концерт распространили агентства исполнителя.

"Я беседовал с этой клиенткой. Насколько я помню, она купила билеты через Viagogo, которая перепродает билеты. Как случилось, что они продали дороже? Если вы купите билет у меня и перепродадите дороже, так и будет.

Я думаю, человек должен покупать у официального дистрибьютора. Официальный партнер всегда указан в рекламе. В данном случае все права были переданы Bilietai.lt", – сказал предприниматель.

Он был удивлен, что в данном случае билеты перепродали, поскольку все билеты электронные. У них разные коды, поэтому если кто-то скопирует и продаст копию, то на мероприятие пройдет только первый человек, который предъявит билет с конкретным кодом.

Ему показалось странным и нелогичным, что билет через Viagogo покупали литовцы, а не иностранцы, которые обычно пользуются этой системой.