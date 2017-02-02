Представлены модели скульптуры для Лукишкской площади

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 февраля 2017 г. 15:31
В Вильнюсском доме офицеров общество может ознакомиться с представленными на конкурс скульптурами в память о борьбе за свободу. Напомним, что скульптуру планируют установить на Лукишкской площади. 8 февраля в Доме офицеров состоится публичное обсуждение представленных на конкурс работ.
Lukiškių aikštė
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Конкурс 28 октября был объявлен частным "Благотворительным фондом Витиса", который призывает общество установить памятник в честь 100-летия Восстановленного государства, на свои средства.

За реконструкцию площади отвечает Вильнюсская мэрия, а средства выделяет правительство. "Благотворительный фонд Витиса" ни с кем свою идею не согласовывал. Надеются установить скульптуру до 16 февраля 2018 года.

Вопрос приведения Лукишкской площади в порядок решается с 1999 года. Сейчас площадь закрыта на реконструкцию, работы планируют завершить до осени 2017 года.

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Представлены модели скульптуры для Лукишкской площади (40)

Lukiškių aikštė
В Вильнюсском доме офицеров общество может ознакомиться с представленными на конкурс скульптурами в память о борьбе за свободу. Напомним, что скульптуру планируют установить на Лукишкской площади. 8 февраля в Доме офицеров состоится публичное обсуждение представленных на конкурс работ.
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