Представлены модели скульптуры для Лукишкской площади

В Вильнюсском доме офицеров общество может ознакомиться с представленными на конкурс скульптурами в память о борьбе за свободу. Напомним, что скульптуру планируют установить на Лукишкской площади. 8 февраля в Доме офицеров состоится публичное обсуждение представленных на конкурс работ.

Конкурс 28 октября был объявлен частным "Благотворительным фондом Витиса", который призывает общество установить памятник в честь 100-летия Восстановленного государства, на свои средства.

За реконструкцию площади отвечает Вильнюсская мэрия, а средства выделяет правительство. "Благотворительный фонд Витиса" ни с кем свою идею не согласовывал. Надеются установить скульптуру до 16 февраля 2018 года.

Вопрос приведения Лукишкской площади в порядок решается с 1999 года. Сейчас площадь закрыта на реконструкцию, работы планируют завершить до осени 2017 года.