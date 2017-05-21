Представлена идея Народного дома на горе Таурас

Пока политики обсуждают, какое из мест в Вильнюсе больше всего подходит для строительства Национального концертного зала и Народного дома, группа архитекторов представила свое предложение.

В середине апреля Вильнюсская мэрия сообщила, что наилучшее место для Национального концертного зала и Народного дома - гора Таурас.

"На месте нынешнего Дворца профсоюзов планируется строительство концертного зала на 1500 мест, в котором могли бы выступать симфонические оркестры - это наилучшее место для подобных проектов. В планах - подъезд к залу на подземном эскалаторе. После осуществления заключительного этапа приведения горы Таурас в порядок будет создана необходимая инфраструктура – архитекторы нашли массу хороших решений. Все они могут быть реальными, если мы найдем общий язык Минкультом", – сказал тогда мэр Ремигиюс Шимашюс.

На его слова отозвался архитектор Мариюс Сурдокас: "Мы с коллегами из Baltic Architects Group подготовили проект, как все это могло бы выглядеть. Пусть взглянут".

По словам Сурдокаса, основная идея здания - оно должно не раскалывать пространство, а объединять.

"Предложенное решение объединяет зеленую зону в южной части со склоном горы на севере", – сказал архитектор. Он сравнил свое творение со зданием Swedbank на проспекте Конституциес.

"Там есть две вещи: Народный дом и концертный зал. Было бы как общественное пространство, т.е. террасы для отдыха, ориентированный на город концертный зал, с окном, через которое виднелись бы небоскребы", – сказал Сурдокас.

Еще неясно, появится ли Народный дом именно на горе Таурас. Минкульт сейчас рассматривает и некоторые другие места.

Вильнюсская мэрия сейчас ведет переговоры с владельцем Дворца профсоюзов о снижении цены на этот объект (сейчас за него просят 11 млн. евро).

После того как объект достанется мэрии, будет объявлен конкурс.