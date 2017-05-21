Представлена идея Народного дома на горе Таурас

 (19)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 15:43
Пока политики обсуждают, какое из мест в Вильнюсе больше всего подходит для строительства Национального концертного зала и Народного дома, группа архитекторов представила свое предложение.
Tautos namų ant Tauro kalno vizija
© „Baltic Architects Group“ nuotr.

В середине апреля Вильнюсская мэрия сообщила, что наилучшее место для Национального концертного зала и Народного дома - гора Таурас.

"На месте нынешнего Дворца профсоюзов планируется строительство концертного зала на 1500 мест, в котором могли бы выступать симфонические оркестры - это наилучшее место для подобных проектов. В планах - подъезд к залу на подземном эскалаторе. После осуществления заключительного этапа приведения горы Таурас в порядок будет создана необходимая инфраструктура – архитекторы нашли массу хороших решений. Все они могут быть реальными, если мы найдем общий язык Минкультом", – сказал тогда мэр Ремигиюс Шимашюс.

На его слова отозвался архитектор Мариюс Сурдокас: "Мы с коллегами из Baltic Architects Group подготовили проект, как все это могло бы выглядеть. Пусть взглянут".

По словам Сурдокаса, основная идея здания - оно должно не раскалывать пространство, а объединять.

"Предложенное решение объединяет зеленую зону в южной части со склоном горы на севере", – сказал архитектор. Он сравнил свое творение со зданием Swedbank на проспекте Конституциес.

"Там есть две вещи: Народный дом и концертный зал. Было бы как общественное пространство, т.е. террасы для отдыха, ориентированный на город концертный зал, с окном, через которое виднелись бы небоскребы", – сказал Сурдокас.

Еще неясно, появится ли Народный дом именно на горе Таурас. Минкульт сейчас рассматривает и некоторые другие места.

Вильнюсская мэрия сейчас ведет переговоры с владельцем Дворца профсоюзов о снижении цены на этот объект (сейчас за него просят 11 млн. евро).

После того как объект достанется мэрии, будет объявлен конкурс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Советское наследие в Литве, которое может стать троянским конем (64)

Sovietų karių kapai
Сколько мест захоронения солдат СССР времен Второй мировой войны есть в Литве, как они появились и почему в последнее время их число растет? Об этом на конференции DELFI недавно говорил доцент Кафедры истории Вильнюсского университета Сальвиюс Кулявичюс и лектор Норбертас Черняускас.

Представлена идея Народного дома на горе Таурас (19)

Tautos namų ant Tauro kalno vizija
Пока политики обсуждают, какое из мест в Вильнюсе больше всего подходит для строительства Национального концертного зала и Народного дома, группа архитекторов представила свое предложение.

Судьи незаконно захватили стоянку для машин у Лукишкской тюрьмы? (10)

Судьи незаконно захватили стоянку для машин у Лукишкской тюрьмы?
Находящийся в центре Вильнюса Верховный суд Литвы незаконно пользуется находящейся рядом стоянкой для машин, сообщает передача LNK.

Брат ранившего дочь в Кармелаве мужчины взят под арест (4)

Karmėlavos siaubūno brolis atvežtas į teismą
Мужчина, который после трагедии в Кармелаве грозился завершить дело покончившего с собой брата, 21 мая был доставлен в Каунасский участковый суд. Один брат стрелял в дочь и ее сожителя, другому придется ответить за угрозы и попытку похищения собаки племянницы.

Между Литвой и США все еще идет переписка об экстрадиции Венцкене (12)

Neringa Venckienė
Спустя 4 года с того дня как Литва объявила в розыск бывшего депутата и судью Нерингу Венцкене, все еще ведется переписка об ее экстрадиции с прокурорами США.
Facebook друзья
Rambler's Top100