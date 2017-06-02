Представителя "крестьян" подозревают в покупке краденой техники

Члена Лаздийского отделения Литовского союза крестьян и зеленых и бывшего кандидата этой партии в Лаздийский горсовет Алму Руткаускене подозревают в покупке краденой сельскохозяйственной техники.

Эту информацию подтвердила Каунасская окружная прокуратура.

Расследование охватывает 6 ст. УК ЛР - в их числе кража, злоупотребление служебным положением, взяточничество, подделка документов.

Под подозрением и бывший супруг Руткаускене, известный фермер Редас Руткаускас.

Бывших супругов подозревают в том, что они участвовали в деятельности преступной группировки, покупали разную сельскохозяйственную технику, которая была украдена за границей и доставлена в Литву, помогали служащим мэрии, подделывали документы, регистрировали краденое.

Всего в деле 6 подозреваемых. Одного из них – 36-летнего Жителя Калварийского района, который ранее уже был судим, суд разрешил взять под стражу на несколько месяцев. Его подозревают в организации преступной группировки. Возраст подозреваемых от 36 до 61 года.

Полиция обнаружила три краденых трактора и два погрузчика. Эту технику, произведенную в 2010 – 2016 гг, обнаружили на фермах Руткаускасов.

Предполагают, что организатор преступной группировки организовывал кражи и угоны и перевозку техники в Литву, а его пособники с помощью взяток и связей способствовали легализации техники в Литве через служащих мэрий.

Сама Руткаускене никаких комментариев на эту тему давать не желает: "Я воздержусь от комментариев. Пока воздержусь".

По действующим в Литве законам, сельсхозтехнику в Литве регистрируют отделы при администрации мэрий.

Подозревают, что могли подделывать и стоимость такой техники, чтобы покупатели могли воспользоваться помощью ЕС.

Подозреваемые были задержаны несколько недель назад. В их домах провели обыске. Сейчас ведется расследование.