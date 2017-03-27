Представители НПО: Германия может вернуть Литве беженцев

Как сказал BNS директор Центра приема беженцев (ЦПБ) в Рукле Робертас Микуленас, несколько недель назад Департамент миграции (ДМ) информировал, что находящийся в Германии холостой сириец, которому предоставлен статус беженца в Литве, должен быть возвращен в Литву.

"Сообщалось, что вернут одного человека из Германии, но он почему-то не прилетел. А каковы причины того, что он не прилетел, я не знаю. Речь идет об одном человеке", - сказал Р. Миуленас.

Представитель ответственного за интеграцию беженцев общества Вильнюсского архиепископства Caritas Илма Скуодене сказала BNS, что этот случай - "первая ласточка", свидетельствующая об ужесточении миграционной политики Германии и о том, что в Литву могут быть возвращены и другие перемещенные сюда лица, получившие правовую защиту или статус беженца.

По соглашению Евросоюза Литва до сентября этого года обязалась переместить к себе 1105 беженцев. По данным ДМ, в Литву уже были перемещены 262 беженца, но лишь чуть больше десяти из них обосновались в самоуправлениях страны, а около 180 уже уехали в другие страны. Р. Микуленас говорит, что таким уехавшим по прошествии месяца прекращается выплата пособий.