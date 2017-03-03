Представители НАТО в школе Пушкина: мы не хотим войны и конфликтов

"Для меня честь, что меня, мою команду пригласили сюда, в русскую школу, чтобы рассказать о том, чем мы занимаемся в Литве", - о встрече с учениками и педагогами средней школы имени А.Пушкина рассказывает глава подразделения НАТО в Литве Якоб Ларсен. В четверг школу по приглашению администрации посетили несколько представителей этого подразделения.

"Сегодня необычный день, у нас в гостях военные НАТО, которые сейчас находятся в Литве, чтобы ее защищать. Политика - это политика, и все хорошо, пока не начинаются военные действия. Мы же хотим, чтобы в нашей Европе был мир", - перед выступлением военных гостей отметила директор школы с преподаванием на русском языке Елена Журовска.

В течение часа служащие альянса из разных стран и войск знакомили учеников школы с деятельностью НАТО, рассказывали, что это за организация, в чем заключаются ее цели, какова роль Литвы в альянсе и чего на самом деле НАТО не хочет, а именно конфликтов и войны.

"Наше право — защищать себя. И Литва не только просит о помощи, но и много инвестирует в оборону. Мы солдаты, но мы не хотим войны и конфликтов, НАТО не хочет конфликтов", - подчеркнул Я.Ларсен в ходе своего выступления.

Пресс-секретарь подразделения союзников Мишель Симоес рассказал о принятом на саммите альянса в Уэльсе решении увеличить количество боевых единиц в этом регионе. По его словам, приходится работать в разных сферах, при этом главный принцип их деятельности — прозрачность.

"Нам нечего скрывать, мы прозрачны, и наша главная задача — сохранить стабильность", - подтвердил Я.Ларсен.

С этими словами он взял бронежилет и предложил одному из учеников попробовать его на вес: он оказался тяжелым.

При этом военный отметил, что можно защищать страну и без оружия, если к этому вопросу подойти серьезно.

"Армия — не единственное решение", - говорил ученикам Я.Ларсен.

Школьникам показали два коротких фильма о НАТО, после чего у них была возможность задать свои вопросы. Учащися интересовало многое: от службы женщин и представителей ЛГБТ в армиях НАТО до вопросов о том, где гостям приходилось служить, нравится ли им их работа, и какие способности нужны для профессии военного. Я.Ларсен поощрял задавших вопрос подарками.

"Быть солдатом — это образ жизни. Я верю в то, что я делаю, верю в демократию и свободу слова", - заключил он.

Главная задача интеграционного подразделения сил НАТО в Литве заключается в том, чтобы при необходимости выполнять принятые решения и предотвратить конфликт в случае его возникновения, а также "послать четкий сигнал от союзников любому агрессору, если здесь что-либо произойдет".

После встречи со школьниками Я.Ларсен ответил на несколько вопросов DELFI.

- В Литве много говорится о существующей угрозе. Вы это чувствуете?

- Конечно. И это причина, почему на саммите в Уэльсе было принято решение о создании моего подразделения. В 2014 году Россия аннексировала Крым, что незаконно и неприемлемо. И мы имели дело с непредсказуемым, непрозрачным поведением, когда нарушалось международное право. Это беспокоит НАТО, поэтому мы хотим заверить союзников и наших членов, что мы очень серьезно воспринимаем коллективную оборону. Это также является четким сигналом агрессорам, что мы, союзники, стоим вместе и коллективная безопасность жизнеспособна.

- Вы были в других странах, есть ли в Литве, на Ваш взгляд, какие-то особенности?

- Я прибыл в августе 2015 года представлять учрежденное подразделение. И я увидел очень патриотически настроенную страну, где не хотели бы повторения событий 1991 года. Литва хочет быть независимым, суверенным государством и беспокоится в связи с тем, что происходит на Украине и что было в Грузии. Это причина, почему мы здесь, и почему НАТО предпринимает необходимые шаги для заверения своих союзников. Мы анонсируем прибытие новых сил и учения, делаем все прозрачно, приглашаем наблюдателей.

В Литве я увидел, что она не только просит о помощи, но делает многое сама. Литва увеличивает военные расходы, приобрела много нового оснащения. За время моей работы здесь я встретил много профессионалов, литовских военных. Для меня большая честь служить в Литве и работать здесь очень легко. Я служу больше 30 лет, много где был, и это не Афганистан — это хорошо функционирующее, независимое государство, член ЕС. Ситуация в сфере безопасности непредсказуемая, поэтому мы должны предпринять необходимые шаги. В этом смысле Литва выполнила свою домашнюю работу очень хорошо.

- Сегодня Вы находитесь в русской школе. По Вашему мнению, национальные общины требуют особого внимания?

- Я думаю, что не нужно никакого особого внимания. Я бы хотел говорить здесь со всеми. Для меня честь, что меня, мою команду пригласили сюда, в русскую школу, чтобы рассказать о том, чем мы занимаемся в Литве. И я бы хотел говорить здесь с каждым. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы информировали каждого, кто живет в Литве. Армия — это инструмент политиков, мы не принимаем решений. А здесь (в школе) — это возможность проинформировать о происходящем и том, что я тут делаю, тех, кто возможно будет принимать решения в будущем. У них есть возможность узнать, что Литва, НАТО много работают и серьезно воспринимают оборону. В ходе сегодняшнего визита в русскую школу я был очень впечатлен директором, хорошо подготовленными учениками и их вопросами. Была прекрасная встреча.