Представители бизнеса считают эмиграцию крупнейшей социальной угрозой

Представители делового сектора беспокоятся не зря. В прошлом году страну покинули более 50 000 граждан Литвы, а в процентальном плане Литва все еще лидирует в Европе. В мае этого года по инициативе банка Citadele компания Spinter tyrimai провела исследование, в ходе которого были опрошены 500 представителей мелкого и среднего бизнеса. Выяснилось, что 46% представителей бизнеса считают крупнейшей социальной угрозой для развития бизнеса в ближайшие пять лет именно эмиграцию жителей страны.

По утверждению директора департамента мелкого и среднего бизнеса банка Citadele Гедре Кубилюнене, постоянное снижение числа жителей означает снижение спроса, а это не позволяет здесь развиваться международным торговым знакам и привлечь инвестиции.

"Эмиграция для делового сектора страшна, в первую очередь, уже потому, что она для бизнеса означает снижение спроса на внутреннем рынке, что неизбежно предопределяет и ухудшение переговорных позиций с поставщиками, необходимость поднимать цены на предоставляемые товары и услуги. В связи с уменьшением рынка в Литву не приходит ни одна международная торговая марка, а несколько уже работавших здесь в последние годы решили прекратить деятельность. Сужение рынка для мелкого и среднего бизнеса еще более болезненно, поскольку это неизбежно означает и меньшие возможности для расширения", - комментировала Г.Кубилюнене результаты исследования.

В качестве других, выделенных представителями бизнеса социальных угроз были следующие: старение общества и рост числа пенсионеров (16%), неравенство в доходах жителей (11%), образование жителей и связаннае с этим компетентность работников (8%), безработица (8%), региональная разобщенность (4%) и алкоголизм (3%).

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус утверждает, все угрозы, которые видят бизнесмены, связаны с нехваткой квалифицированной рабочей силы, которая ощущается уже сегодня, а будущем еще больше скажется на компаниях.

"Эмиграция сама по себе, возможно, не казалась бы бизнесменам столь угрожающей, если бы вместе с ней мы не видели бы и явного старения общества, и тенденций в высшей школе. Для сфер, где люди нужны больше всего, специалистов и далее не готовят, их становится меньше. Уже сейчас мы видим, что существует не одна профессия, сулящая хорошо оплачиваемую работу, а того, кто бы ее выполнял, государство просто не может предложить. Экономика Литвы растет, однако естественно, что при недостатке квалифицированной рабочей силы бизнес, особенно мелкий и средний, сомневается в возможностях расширения", - поясняет В.Суткус.

По данным Департамента статистики, за последние девять лет число жителей в Литве снизилось почти на 500 000 человек, в то время как демографический коэффициент старости (сколько приходится людей пенсионного возраста на 100 детей до 15 лет) ежегодно растет. В 2004 году он составлял 88, в прошлом году - 129.