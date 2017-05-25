Представитель разведки о шпионах в Литве: действуют без зазрения совести

Работающие в Литве агенты разведки зарубежных стран - в основном России и Беларуси - актуальность наших дней, сказала разведчик, глава отдела ДГБ по стратегической коммуникации Аурелия Каткувене.

Она сказала, что цель шпионов, действующих в Литве и других странах, одинаковая – сбор информации.

Представители действующих в Литве организаций, по данным Департамента госбезопасности Литвы, могут быть сотрудниками ФСБ, ГРУ, белорусского КГБ, все они между собой могут общаться.

Какая информация интересует шпионов? Во-первых, это данные о процессах в стране: политика, важные стратегические объекты, бизнес, исследования.

"Действия могут быть направлены на молодых, образованных людей", - предупредила Каткувене на фестивале технологий и инноваций Login.

Она заметила, что объектами шпионов могут быть стартапы, работающие с технологиями.

Как разведчики завязывают контакт? Каткувене привела пример.

"Если вы играете в теннис, разведчик может записаться на тренировки в то же время, ходить долго, месяц, два, постепенно завязать контакт или дать, пока объект сам кивнет ему, тогда он решит, что контакт был завязан по его собственной инициативе", - сказала она.

Собеседница подчеркнула, что разведчики собирают об объекте максимальное количество информации, данных о семье, о его несбывшихся надеждах и т.д.

Потом информация используется для вовлечения человека в сеть, для вербовки.

"Агентами не рождаются, ими постепенно становятся", - сказала Каткувене.

Она показала видео, на котором можно увидеть, как много информации о человеке можно получить их того, что он сообщает о себе публично.

Что касается основных правил, она посоветовала везти с собой ценную информацию в бумажном варианте, а не в компьютерах и телефонах. Если вы получаете в подарок компьютеры, компакты или USB-флешки, будьте с ними осторожны.

"Никогда, никуда и ничего не засовывайте, это тоже риск", - посоветовала Каткувене.

ДГБ выпустил серию просветительских видеоклипов, он предлагает звонить, чтобы люди могли посоветоваться, как быть, если незнакомые дарят вам носители информации, а вы работаете в организациях или компаниях, которые располагают важной информацией.

"Мы получаем сообщения, хочу поблагодарить людей, которые звонят. Даже если сообщают о том же, это хорошо", - сказала Каткувене.

Она подчеркнула, что в поле зрения Кремля может оказаться каждый, поэтому надо знать, как действуют шпионы, оценить свои слабые и уязвимые места. Это может быть какая-то зависимость, незаконные или внебрачные связи, что-то другое.

"Без зазрения совести метят в самые чувствительные места, - подвела она итог. - Счастливы те, у кого нет двойной жизни".