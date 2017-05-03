Представитель правительства требует снизить количество детей в группах детских садов

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 17:02
Решение Вильнюсской мэрии увеличить количество детей в группах детских садов противоречит законам и должно быть упразднено, заявила служба представителя правительства в Вильнюсском округе.
Vaikų darželis
© Anglija.today

Представитель правительства в Вильнюсском округе Вилда Вайчюнене призвала директора департамента образования, культуры и спорта Вильнюсской мэрии отменить принятый в апреле этого года приказ о том, что в следующем году в группы детских садов должны принимать не меньше 18 детей 1,5-3 лет и не меньше 23 детей 3-7 лет.

"Приказ нарушает закон, были превышены полномочия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приказ нарушает действующие в Литве гигиенические нормы, установленные для детских садов. В соответствии с нормой в группе не должно быть больше 15 детей 2-3 лет и больше 20 детей 3-7 лет.

За нарушение грозит предупреждение, штраф от 60 до 140 евро, а руководителям юридических лиц - от 140 до 600 евро.

BNS
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