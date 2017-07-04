Представитель ОБСЕ: фейковые новости — это атака на журналистику

Ф.Мароевич принял участие в международной конференции "Безопасность журналистов - новые вызовы и скоординированный ответ", которая проходила в Вильнюсе в понедельник. В рамках мероприятия обсуждались новые вызовы в журналистской деятельности, такие как пропаганда, распространение ненависти в интернет-СМИ, ограничения в социальных медиа, защита источников информации.

Согласно статистике, в среднем лишь одно из десяти расследований убийств журналистов приводит к наказанию преступников. Одной из самых громких в Европе была трагедия в Париже в начале 2015 года, когда в результате вооруженного нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo погибли восемь карикатуристов, а также несколько оказавшихся поблизости человек.

В июле 2016 года в результате взрыва машины в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

В отчете Международного института безопасности журналистов говорится, что в 2016 году в мире погибло 115 журналистов, 50 из которых расстреляли, 29 погибли в авиакатастрофах, еще 27 – при взрывах.

"Надо отметить, что угрозы журналистам часто приходят из социальных медиа, интернета. И очень часто закон в таких случаях недостаточно строг, а журналистам в таком случае советуют закрыть аккаунт в социальной сети — уйти из Твиттера или Фейсбука. Но это не решение, потому что сегодня сложно выполнять журналистскую работу, если у тебя нет доступа к интернету и социальным сетям", - свидетельствует Ф. Мароевич.

- Как бы вы охарактеризовали ситуацию с безопасностью журналистов в Европе? Журналисты по-прежнему в опасности?

- Мы оцениваем не конкретно Европу, а весь регион ОБСЕ, в который входит 57 стран, в том числе и Северная Америка, и Европа, и Кавказ, и Центральная Азия. Так что это вполне большой регион.

К сожалению, мы видим, что когда речь идет о безопасности журналистов, то мы сталкиваемся с постоянными проблемами. Еженедельно наш офис отслеживает случаи, когда журналистам угрожают, запугивают, когда их избивают, когда угрожают работодателю журналистов. Мы постоянные проводим мониторинг ситуации.

Хотя в целом регион ОБСЕ не самый худший в мире в плане положения журналистов, ведь есть места гораздо более опасные для представителей этой профессии, но что касается нападений и убийств, то вызывает озабоченность безнаказанность, так как раскрываемость таких преступлений очень невысока. Очень непросто найти не только исполнителей, но и заказчиков преступления.

- Какие регионы остаются наиболее опасными для представителей СМИ?

- Самыми опасными остаются регионы, которые остаются за границами региона ОБСЕ. А в самом регионе страны очень непросто сравнивать, наше бюро не занимается сравнительным анализом, мы подчеркиваем индивидуальные случаи. На нашем сайте можно найти информацию о конкретных странах и конкретных случаях насилия в отношении журналистов. Ведь каждое нападение на журналиста - это проблема, которая требует решения.

- На посвященной безопасности журналистов конференции в Вильнюсе говорилось, что в последнее время насилие в отношении журналистов приобрело опасную гендерную специфику. Каким формам опасности подвергаются женщины — журналисты?

- Действительно, вот уже на протяжении двух лет мы отмечаем, что женщины-журналисты подвергаются различным формам насилия. Конечно, и мужчины тоже, но очевидно, что интенсивность и тип угроз в отношении женщин действительно имеет свою специфику.

Часто угрозы даже не связаны напрямую с написанными статьями, зачастую их цель — запугать, чтобы женщины в целом не занимались какой-то темой — политической тематикой, журналистскими расследованиями. В целом они носят насильственный характер с сексуальной подоплекой.

Так что мы должны найти новые решения в решении этих специфических проблем. И главное — эта проблема должна рассматриваться со всей серьезностью. Надо отметить, что эти угрозы журналистам часто приходят из социальных медиа, интернета. И очень часто закон в таких случаях недостаточно строг, а журналистам в таком случае советуют закрыть аккаунт в социальной сети — уйти из Твиттера или Фейсбука. Но это не решение, потому что сегодня сложно выполнять журналистскую работу, если у тебя нет доступа к интернету и социальным сетям.

И проблема в том, что так как эти угрозы поступают онлайн, часто они не воспринимаются со всей серьезностью, чем если бы это было сделано в прежней форме, в письме, отправленном на адрес редакции. Поэтому очень важно подобные угрозы рассматривать со всей серьезностью.

И еще одна вещь, которая потрясла меня, когда я говорил с одним из журналистов, подвергшимся угрозам в сети. Он сказал, что в этом больше личностного, чем в случае с получением письма на адрес редакции. Потому что ты читаешь сообщение в социальной сети или электронное письмо дома, как правило. И ты ощущаешь опасность, находясь именно дома, и это заставляет тебя чувствовать себя еще менее защищенным даже в обстановке, где ты должен чувствовать себя в безопасности.

Наше бюро старается работать над этой проблемой и готовит свод рекомендаций для стран для усиления законодательной базы в этой области, а также рекомендации для медиакомпаний, что делать, когда ваш сотрудник получает угрозы, как поддержать его и в некотором смысле защитить. В этом может помочь модерирование онлайн-комментариев и так далее.

Мы также работаем с ассоциациями журналистов на предмет того, что нужно делать для обеспечения безопасности их членов, которые подвергаются угрозам. Так что, к сожалению, в этом вопросе еще не все сделано, и мы будем работать в этом направлении дальше.

- Другой момент, который обсуждался на конференции в Вильнюсе — это дезинформация и фейковые новости. Министр Л.Линкявичюс отметил, что "промывание мозгов" очень эффективно и очень активно используется в конфликтах. Об этой проблеме вы говорили и на недавней конференции по вопросам СМИ в Тбилиси. Какие пути решения возможны в этой области?

- Если говорить о фейковых новостях и дезинформации, то эта проблема в очередной раз подчеркивает, насколько важна настоящая журналистика, и тут есть несколько аспектов.

Один из них - это то, что идет злоупотребление термином фейковые новости для того, чтобы дискредитировать журналистику как таковую. И в каком-то смысле это еще одна атака на журналистику. И тут журналистика как профессия, а я имею в виду самих журналистов, должна проявлять больше коллегиальности и защищать свою профессию. Здесь важную роль должны играть сами редакции и, конечно, ассоциации журналистов, чтобы защитить свободу СМИ.

Второй аспект - это то, что дезинформация и пропаганда тоже могут быть связаны с вопросами безопасности, и тут важно вспомнить контекст этой конференции. Если ты обвиняешь кого-то в пропаганде, в том, что кто-то является не настоящим журналистом, то это как бы оправдывает то, что такой журналист может быть дискредитирован или может быть подвержен преследованию, что также является проблемой. (Ф. Мароевич имеет в виду реплику журналистки Russia Today на конференции: "Журналисты, работающие в контролируемых государством СМИ - тоже журналисты. И если это конференция, на которой обсуждается безопасность журналистов, то у нас тоже есть право на эту безопасность" - DELFI).

Но важно укреплять профессиональную журналистику, уделять больше внимания проверке фактов и поддерживать журналистов, которые создают контент, не основанный на лжи и дезинформации.

- Парадокс, но журналистка пропагандистского канала Russia Today также говорила на конференции о том, как важно представлять самые разные мнения...

- Да, постоянно подчеркивается, что журналистика — это представление различных мнений. Да, у нас могут быть разные мнения, но когда у нас возникают разногласия по поводу самих фактов — это уже не разные мнения. И тут мы как бы возвращаемся к основам журналистики. Сначала мы говорим о фактах, и только потом на их основе мы представляем разные мнения и интерпретации, но никак не наоборот.

- В конце апреля организация "Репортеры без границ" в традиционном рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию. Что вы думаете о ситуации с безопасноcтью журналистов и свободой слова в Литве?

- Наша организация не составляет рейтинги стран. Но я не припомню, чтобы у нас было много сообщений о проблемных ситуациях в Литве. Меня радует, что, как и сказала министр культуры Литвы, в стране в 2015 году было декриминализировано оскорбление официальных лиц.

Я думаю, что Литва проделала очень важный путь по установлению международных стандартов, об этом сказал и министр Л.Линкявичюс.

- Ваша организация активно сотрудничает с журналистскими организациями России и Украины, призывая их к объективному освещению конфликта в Украине. Как вам кажется, сделан ли какой-либо прогресс в этой области?

- С самого начала конфликта в 2014 году наше бюро собрало главу Союза журналистов России и руководителя аналогичного объединения Украины, чтобы посмотреть, как они могут работать вместе. Это был важный момент под лозунгом «Две страны — одна профессия», чтобы подчеркнуть тот факт, что журналисты работают в непростых условиях и поддерживают друг друга.

В регионе делом первостепенной важности была безопасность журналистов, и много работы в этом вопросе было сделано обоими союзами при установлении случаев, когда журналисты преследовались и заключались в тюрьму. Были также осуждены атаки и преследования журналистов в независимости от того, на чьей они стороне и какую страну представляют. И всего две недели назад в Вене главы обоих союзов выступили с требованием об освобождении блогера из Донецка, о котором нет новостей с начала июня.

Более сложный вопрос для обеих стран — это вопрос этики. И союзы, объединяющие журналистов России и Украины, решили поддержать друга в этом вопросе и уделять больше внимания репортажам, которые считаются неэтичными.

Союз журналистов России выпустил даже свод правил, осудив неэтичный принцип освещения событий. То же самое стараются делать и их коллеги в Украине. Но в условиях продолжающегося кризиса следовать всему этому непросто. Но именно поэтому профессиональные журналисты должны сохранять солидарность вне зависимости от того, какую страну они представляют.

- В последнее время в Европе участились террористические атаки, есть ли у вас какие-то рекомендации на предмет того, как в средствах массовой информации должны освещаться подобные события? Ведь и в таких случаях аспект безопасности журналистов очень важен.

- Я думаю, СМИ должны сами решать, как освещать такие события, и действительно здесь вопрос безопасности журналистов очень важен.

Но даже и в таких сложных ситуациях у людей есть право знать, что происходит. И в таких случаях даже больше, чем обычно, люди нуждаются в максимально объективной, беспристрастной, основанной на фактах информации. И именно в таких условиях профессиональная и этическая журналистика особенно важна.