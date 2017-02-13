Представитель МАГАТЭ о БАЭС: это серьезный проект

 (6)
BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 09:25
Строящаяся в Островце, у границы Литвы Белорусская АЭС (БАЭС) является серьезным проектом, он предварительно отвечает стандартам безопасности, выдвигаемым Международным агентством по атомной безопасности (МАГАТЭ), заявил в интервью BNS один из руководителей МАГАТЭ.
Astravyets nuclear power plant in Belarus
© Reuters / Scanpix

Находящийся в Вильнюсе заместитель Гендиректора и глава Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Хуан-Карлос Лентихо утверждает, что агентство в ходе миссии " seed " не рассматривало, должным ли образом была избрана площадка строительства БАЭС, поскольку об этом агентство не просили, а у МАГАТЭ якобы нет полномочий требовать информацию.

"Мы предоставляем услуги помощи через экспертные или вспомогательные оценки и так далее. Однако это зависит от государства, выдвигающего просьбу, у нас нет инструментов для оказания давления или для того, чтобы потребовать у государства попросить наши услуги. Однако мы готовы предоставить свои услуги", - сказал BNS Х. К. Лентихо.

"Я был на строительстве в прошлом году, с моей точки зрения, это серьезный проект", - добавил он.

По его словам, Беларусь должна укрепить сотрудничество с Литвой, тем самым доказав, что готова обеспечить ядерную безопасность. Комментируя то, что Беларусь избегает сообщать об инцидентах на стройплощадке, заместитель гендиректора МАГАТЭ заверил, что это не ядерные аварии, но агентство все равно поощряет извещения о таких событиях.

"Я думаю, что для соседних государств очень важно обеспечить близкое сотрудничество. Важно создавать каналы, которые бы облегчили получение информации, важной для собственных граждан. Я считаю, что ядерная безопасность - это ответственность стран: обеих - как владеющей ядерной станцией, так и соседних. Агентство поощряет близкое сотрудничество, консультации между странами, облегчение обмена информацией, что важно для защиты населения, если что-то случится", - сказал руководитель МАГАТЭ.

В середине января, после проведенной в Островце миссии " seed " представители агентства заявили, что Беларусь должным образом учла внешние угрозы, которые могут возникнуть для площадки АЭС. По мнению литовского правительства, агентство не оценило критериев выбора площадки, сейсмических исследований, влияние на окружающую среду.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Представитель МАГАТЭ о БАЭС: это серьезный проект (6)

Astravyets nuclear power plant in Belarus
Строящаяся в Островце, у границы Литвы Белорусская АЭС (БАЭС) является серьезным проектом, он предварительно отвечает стандартам безопасности, выдвигаемым Международным агентством по атомной безопасности (МАГАТЭ), заявил в интервью BNS один из руководителей МАГАТЭ.

Погода: готовьтесь к переменам

Погода: готовьтесь к переменам
В середине февраля холодная погода уступит место весеннему теплу, но будет ветрено. В начале этой недели температура будет постепенно расти, но ночью все еще будет кусаться мороз. Со вторника дневная температура уже будет положительной. В конце недели ожидаются более существенные осадки, воздух будет прогреваться более быстрыми темпами.

В Русне и Пагегяй из семей забрали семерых детей

В Русне и Пагегяй из семей забрали семерых детей
11 февраля в Шилутском районе, в Русне и в Пагегяйской мэрии, в деревне Шилгаляй из семей забрали семерых детей, сообщает Департамент полиции.

Этим специалистам работа в Литве практически гарантирована (3)

Этим специалистам работа в Литве практически гарантирована
В список из 27 профессий, представителей которых не хватает в Литве (список был утвержден правительством, попали три профессии, представителей которых в Литве слишком много и 4, которые нужны только одной компании.

После истории Килдишене – скачок рейтингов (5)

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых(ЛСКЗ) за месяц снизился на 4,2%, однако рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса за это же время вырос на 11,3%.
Facebook друзья
Rambler's Top100