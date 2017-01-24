Предприниматели согласны продавать алкоголь из-под прилавка

Вы приходите в магазин, и не видите никаких алкогольных напитков. Чтобы их купить, вы берете в руки специальное "меню" и выбираете нужный напиток. Продавец по заказу приносит указанный вами товар. Это лишь одно из предложений представителей бизнеса, представленное министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, который решительно настроен на снижение потребления алкоголя.

24 января министр здравоохранения Верига встретился с представителями алкогольной промышленности для обсуждения запланированных перемен. Основное внимание на встрече уделялось планам, связанным с открытием в стране специализированных магазинов по продаже алкогольных напитков.

В начале дискуссии министр упомянул, что прийти к соглашению с бизнесом сложно, поскольку бизнес заинтересован в продажах, а сфера здравоохранения – за сокращение потребления алкоголя.

Глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус сказал, что с бизнесом уже в течение некоторого времени говорят о том, каковы планы новой власти, связанные с продажами алкоголя.

"Хочу отметить,что бизнес настроен позитивно в отношении сокращения масштабов потребления алкоголя, поскольку - здоровое общество это общее благо, ради которого надо искать общие точки", - сказал он.

Однако Суткус упомянул, что чувствуется, что бизнес запуган, сомневается, боится радикальных мер.

Он сказал, что бизнес одобряет открытие специализированных магазинов, но против государственной монополии на продажу алкоголя.

Предлагая Вериче различные варианты, он представил продажу алкоголя "по спискам", т.е. никаких напитков не будет на прилавках, их можно заказать из специальных "меню".

"Кроме того, выдано ненормально большое количество лицензий, надо пересмотреть их, сколькими не пользуются. Быть может, надо увеличить стоимость таких лицензий", - сказал участник дискуссии.

Представители малого бизнеса, которые приехали на встречу с министром, просили на перемены переходный период хотя бы в 4 года.

К примеру, Йоланта Тумене из Клайпеды сказала, что если со следующего года откроют специализированные магазины, то представителям малого бизнеса придется закрыть магазины.

Представители сети Aibė сказали, что после запрета на продажу алкоголя в обычных магазинах, будут закрыты небольшие магазины, уволены их работники, увеличится эмиграция.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что бизнесу непонятна цель Минздрава: государственная монополия или свободный рынок.

По его словам, в мире нет среднего варианта, который сейчас предлагает новая власть в виде специализированных магазинов.

Он сказал, что понятен выбор между моделью свободного рынка или скандинавским вариантом, где действует полная государственная монополия.

По словам Вилимаса, последствия промежуточного варианта сложно предугадать. Он также критиковал идею специализированных магазинов, сказав, что нет анализа, как это скажется на рабочих местах, сборе налогов, закрытии магазинов, росте цен.

В соответствии с проектом, предлагают открыть специализированные магазины по продаже алкоголя, которые будут полностью изолированы от жилых и других помещений, несвязанных с торговлей.

Предлагают также сократить время продажи алкоголя с 10 до 20 ч. в рабочие дни и в субботу и с 10 ч. до 15 ч. в воскресенье. Сейчас алкоголь продают с 8 до 22 ч. Кроме того, предлагают разрешить продажу алкоголя лицам с 20 лет и старше (сейчас с 18 лет).