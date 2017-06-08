Предприниматели нашли, кем заменить уехавших строителей

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ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 08:26
Хороший строитель без работы не останется. Он найдет работу в Скандинавских странах, где зарплаты намного выше, чем в Литве.
© DELFI / Domantas Pipas

Такая ситуация сложилась в нашей стране, когда лучшие специалисты собрали чемоданы и уехали. Однако строительные компании быстро нашли им замену – в Литву приехали строители из других стран, больше всего из Украины.

Это вызвало волну возмущения – украинцы согласны работать за более низкие зарплаты, они открывают здесь бизнес, а честным платящим налоги предпринимателям становится тяжело конкурировать с украинскими строителями.

В последнее время в Каунасе и его окрестностях идет интенсивное строительство. Именно там работает больше всего украинцев.

"Все наши строители строят где-то в других местах, не в Литве", - не скрывает предприниматель Рамунас (настоящее имя редакции известно).

С апреля его компания стала привозить строителей из Украины, поскольку в Литве не нашла такого количества работников.

"У нас там были связи, мы сели в машину и поехали. Встретились с людьми, общались. Набрали 4 бригады и уже почти всех привезли в Литву. Сегодня у нас работают больше 20 украинцев. И это не все – из Москвы приедет еще бригада кровельщиков. Украинцы тоже мигрируют, у них с работой неважно обстоят дела", - сказал предприниматель.

Он уверяет, что украинцы - не дешевая рабочая сила. Их зарплаты - от 800 евро и больше. Из этих денег им оплачивают жилье, питание, дают автомобили, наличными им остается около 700 евро.

Всех кандидатов в Украине тщательно отбирали, людей с сомнительной репутацией не брали.

"У нас нет никаких проблем. С начала были небольшие недоразумения. Были предупреждения в связи с безопасностью труда – все должны быть в рабочей одежде и шлемах, есть Инспекция по труду, она проверяет", - рассказал Рамунас.

Сейчас бригады украинцев строят целые кварталы в Каунасе. С украинцами подписывают договор на два года.

Предприниматель рассказал, что искал работников через Биржу труда в Литве, но картина, по его словам, была такая: трясущиеся руки и сизые носы.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас также признал, что лучшие литовские строители уехали в Норвегию, Финляндию и Швецию.

Однако Гедвилас считает, что цель украинских строителей - не Литва.

"Когда не хватает работников, появляется потребность, место на внутреннем рынке начинают заполнять украинские строители. TaiЭто уже тенденция.

Цена на строительство растет, зарплата растет, но очень много строителей приезжает из Беларуси и Украины, их условия удовлетворяют. Однако вскоре они замечают, сколько в Литве стоит жизнь и начинают требовать больше, им нужна большая зарплата. Два-три месяца они работают за скромную зарплату, но потом требуют больше. Но их цель все же - попасть в Шенгенскую зона", - сказал Гедвилас.

По его словам, ситуация очень простая. Большинство литовских строителей берет бизнес-удостоверение и уходит из компаний. Компании вынуждены искать работников за рубежом.

"В Литве немалая "тень" скрывается за патентами и бизнес-удостоверениями", - сказал президент, заметив, что на сегодняшний день выдано 18 000 бизнес-удостоверений, а ассоциация объединяет 16 000 строителей.

Согласно подсчетам, в прошлом году в Литве работали около 6000 строителей из Беларуси и Украины. Их конкуренции литовские строители недовольны.

"Есть определенные трения. Поработав какое-то время, украинцы начинают открывать свои компании, стараются начать бизнес, тут появляются трения. Пока они работают как физические лица, трений нет, но когда начинают открывать свое дело – трения появляются.

Сейчас уже компании озабочены демпингом цен, приходят подрядчики без аттестатов, но они конкурируют на частном рынке, строят. Вот здесь уже появляется проблема", - не скрывает Гедвилас.

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