Предложенная зарплата у матери двоих детей вызвала шок: разве это нормально?

1,52 евро в час. Такую зарплату предлагали матери двоих детей. Подобная оплата труда (меньше установленной минимальной в 2,32 евро) возмутила женщину.

"Конечно, я отказалась от предложения работы, но разве это нормально...", - удивлялась она.

Мать двоих детей интенсивно ищет работу уже с нового года, однако пока поиски не принесли плодов.

"Никто публично не говорит, но всегда, когда разговор заходит о детях, сразу спрашивают, как часто болеет ребенок, берем ли бюллетени, есть ли у нас, кому присмотреть за детьми и, кажется, что вроде бы ты и подошел как специалист, но после этих слов разговор чаще всегда и заканчивается. Конечно, говорят, мы позвоним, никто прямо не скажет, но чаще всего не позвонят", - описала она сложности.

Женщину удивил один работодатель в Литве, который за работу в дневном детском лагере предлагал 50 евро за смену, т.е. неделю. Ей объяснили, что придется работать с 12 до17 часов, присматривать за группой детей из 10 человек, обедать с ними, придумывать им досуг.

"У меня педагогическое образование, такая деятельность мне вроде бы интересна и актуальна. Они обосновывают такую оплату тем, что назначается питание, что дети едят, то дают и тебе, а реально детей нужно занять предложенной тобой программой на время порядка двух часов. На самом деле можно даже и на другую работу пойти на половину штата, но физически не успеваешь придти с одной работы на другую. Они этого не оценивают. Такая работа, может быть, подходит студенту 1-2 курса, у которого абсолютно нет опыта, возможно это для него большие деньги, но только не для имеющих высшее образование", - говорит она.

Думала о работе уборщицей

Женщина утверждает, что у нее два диплома о высшем образовании, раньше она работала педагогом в высших школах, однако сейчас ощущает себя не нужной на рынке труда.

"То, что я хочу - да, сложно найти. Конечно, на позиции уборщиц работа есть, работники низкой квалификации всегда нужны - уборщицы, официанты, повара и т.д., но поскольку я работала в высшей школе и преподавала, идти на такую работу мне пока не хочется. Но если ситуация не улучшится, придется идти и туда, где платят больше денег, поскольку пока что я вижу, что, по крайней мере, предложения для людей с высшим образованием таковы, что зарплаты минимальные, а зарплаты работников более низкой квалификации выше", - заметила она.

Мать двоих детей не исключает возможности искать и работу уборщицы, поскольку уже пятый месяц поиска не принес результатов.

"Если совсем ничего не будет - да. Опять же, другая работа мне, возможно, и подошла бы, но не подходят часы работы, все же есть дети, есть садики, летние каникулы, нет близких, кто мог бы присмотреть, все упирается в это, тогда ищешь с более высокой зарплатой, чтобы можно было нанять няню. Но этот вариант отпадает, поскольку никто не хочет платить больших зарплат. В Литве все-таки такой взгляд, что если у тебя есть дети, то все работодатели осторожно выбирают. Когда есть отбор, предложение работников высокое - действительно сложно", - говорила она.

Женщина рассказала, что ее бы удовлетворила зарплата величиной не меньше 400-500 евро в месяц, однако и такой зарплатой прожить было бы трудно. Сейчас семья вынуждена полагаться на финансы мужа, поскольку жить по иному было бы вообще сложно.

Компания отрицает

DELFI связался с компанией, которая предлагает такую зарплату. Руководитель персонала отрицает слова женщины и говорит, что компания не заключала договоров с такими расценками.

"Какие расценки в наших договорах, мы раскрыть не можем. Это конфиденциальная информация компании", - написала она.