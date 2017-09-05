Собравшиеся в среду на заседание Трехстороннего Совета представители правительства, профсоюзов и работодателей дискутировали о перспективах повышения минимальной зарплаты. Профсоюз Solidarumas считает, что минимальная зарплата должна быть повышена до 500 евро, т.е., на 120 евро.

В документе профсоюза также утверждается, что, по существующим показателям, средняя зарплата должна составлять по меньшей мере 1200 евро, а минимальная – по меньшей мере половину этой суммы, т.е., 600 евро.

Предложение правительства – 400 евро

Советник премьера Лукас Савицкас сообщил, что правительство предлагает повысить минималку на 20 евро, до 400 евро.

«Мы считаем, что рост минимальной зарплаты не должен превышать тенденции роста зарплат, т.е., по прогнозам, около 6% на следующий год», - сказал он.

«Хочу напомнить, что основной приоритет правительства – повышение доходов жителей. В Трудовом кодексе уже утверждено, что минимальная зарплата может выплачиваться только за неквалифицированную работу», - сказал советник премьера. Он призвал учитывать это, и отметил, что повышение зарплаты более чем на 20 евро может быть рискованным.

«Международные учреждения тоже рекомендуют, чтобы соотношение между средней заработной платой и минимальной зарплатой было не более 50%».

По последним данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве составляет 838,7 евро «на бумаге» или 659 евро после вычета налогов.