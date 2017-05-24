Предложение: объединение перед лицом угрозы исчезновения нации

24 мая объявили об инициативе "Литва 4.000.000". Ее цель – объединение людей во всем мире, которые считают себя литовцами, независимо от их гражданства и других факторов.

К этой инициативе могут подключиться все желающие: как живущие в Литве, уехавшие, так и те, кто по-разным причинам чувствуют себя литовцами, к примеру, это может сделать и японец, который никогда не был в Литве, у него нет здесь родственников, но он изучает литовский язык, поскольку это один из самых редких языков в мире, и чувствует себя литовцем.

Инициативу во время фестиваля Login представил ее глава Раймондас Даубарас, он сказал, что глобализация представляет серьезную угрозу для сохранения национальных общин.

"Есть парадокс - чем больше общество смешивается, тем больше потребность в сохранении аутентичности, которая нередко проявляется в национальном самосознании. Вопрос в том, какие меры мы предложим жителям Литвы, чтобы они остались общиной и поддерживали связи между собой, независимо от местонахождения", – сказал он.

Была создана национальная платформа 4000000.lt, к которой могут присоединиться все, кто себя чувствуют литовцами.

"Мы говорим не только о современных эмигрантах, но и о тех, кто уехал сразу после объявления о Независимости, в межвоенный период или пере Второй мировой войной, быть может об их женах, детях, внуках. Не все они даже говорят по-литовски, некоторые, может, даже не бывали в Литве, но они чувствуют себя литовцами, этого достаточно, чтобы стать членами общины. Нет сомнений, что этот проект заставит нас переосмыслить многое и ответить на вопрос – кто такой литовец, какие качества нас характеризуют, в чем источник нашей гордости? Может, рухнут многие мифы", – сказал один из инициаторов и глава ACC Distribution Регимантас Буожюс.

Эксперт в сфере кибербезопасности Марюс Пересчюс пошутил, что авторы инициативы ошиблись, поскольку в мире больше 4 млн. людей чувствуют себя литовцами.

"Я говорил, что в этой инициативе маловато ноликов, ну ничего, еще есть время на правку", - пошутил он.

Подключившиеся к инициативе могут увидеть интерактивную карту, которая отметит каждого подключившегося – так и можно будет увидеть, сколько в мире литовцев. Планируют, что осенью появится возможность общения между присоединившимися к инициативе, организовывать мероприятия и создать виртуальную общину.

Организаторы верят, что эмоциональным побуждением к объединению может стать в 2018 году "Национальная песнь", которую 6 июля будут исполнять во всем мире.