Предлагают выплачивать беженцам дополнительную компенсацию

Согласно министерству, такая компенсация снизит финансовую ношу на период интеграции в самоуправлениях.

"Размер предоставляемой получателям убежища помощи недостаточен для удовлетворения самых необходимых нужд", - подчеркивают в министерстве.

Предложенный порядок будет актуален для беженцев по окончанию их интеграции в Центре приема беженцев в Рукле, либо по прибытию прямо в самоуправление. С целью поощрения поселения получателей убежища не только в крупных городах, но и в регионах, также предлагают не выплачивать средств на компенсацию налоговой части аренды жилья в случаях, если получатель убежища отказывается от трех предложений аренды жилья.

Размер компенсации будет устанавливаться согласно тому, в каком месте обоснуется получатель убежища.

"В каждом городе размер компенсации за жилье различается, ее размеры ежегодно устанавливает министр", - сказала BNS главный специалист отдела равных возможностей департамента социальной сферы министерства Рута Якубаускене.

По подсчетам министерства, за 12 месяцев интеграции в среднем одному человеку в качестве компенсации за аренду жилья придется платить 314 евро. Для лиц, перемещенных согласно квотам ЕС, выплата на компенсацию налоговой части аренды выплачивалась бы из средств ЕС, выделенных на интеграцию беженцев. По окончанию этого периода получатели убежища смогут в общем порядке обращаться за компенсацией за жилье в самоуправления.

Сейчас занимающиеся интеграцией получателей убежища самоуправления выплачивают единовременное пособие на обустройство (взрослым - до 204 евро, детям - 102 евро, несовершеннолетним без сопровождения по достижению совершеннолетия - 1122 евро).

Ежемесячно им выплачивают месячное пособие на самые необходимые нужды (аренда жилья, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт и др.), которое до 6 месяцев составляет 204 евро на одного человека, а с 7 до 12 месяцев - 102 евро.

Дополнительно детям школьного возраста выплачивают пособие на приобретение самых необходимых школьных принадлежностей (57 евро) и ежемесячно выплачивают 60,8 евро компенсации расходов на занятия детей по программам дошкольного воспитания.

"С получаемой месячной суммы (204 евро) нужно позаботиться об аренде жилья, его содержании, питании, одежде, других предметах быта, расходах на транспорт. Предоставляемый размер денежной помощи недостаточный для удовлетворения потребностей и самые необходимые нужды, поскольку по прошествии 6 месяцев ее сокращают вдвое. В этим связаны финансовые сложности получателей убежища с арендой жилья", - поясняют в министерстве.