Предлагают оставить в Литве четыре университета и две академии

Предлагается оставить Вильнюсский университет (ВУ) и создать новый Каунасский университет - два этих вуза были бы университетами международного уровня.

К ВУ предлагается присоединить Университет Миколаса Рёмериса и Литовский эдукологический университет, частью ВУ стал был Шяуляйский университет.

В Каунасе университет предлагается создать посредством объединения Каунасского технологического университета, Университета Витаутаса Великого, Университета Александраса Стульгинскаса и Литовского университета спорта.

Технические университеты будут действовать в Вильнюсе и Клайпеде.

Кроме того, должны остаться две специализированные высшие школы: отдельно должен остаться Литовский университет наук о здоровье, а Вильнюсскую художественную академию и Литовскую академию музыки и театра предполагается объединить.

"У нас очень сильный Литовский университет наук о здоровье (ЛУНЗ); предложение группы - оставить его самостоятельным профилированным специализированным или как академию (...). Литовскую академию музыки и театра и Вильнюсскую художественную академию мы предлагаем - с целью улучшения подготовки деятелей искусств - объединить в одну большую художественную академию, которая могла бы действовать по сетевому принципу по всей Литве", - сказал на пресс-конференции во вторник временный руководитель Центра анализа и наблюдения за наукой и высшим образованием Рамоюс Реймерис.

Советник министра образования и науки Юргиты Пятраускене Эугениюс Буткус сказал, что ЛУНЗ и создаваемую высшую школу искусств точнее всего было бы называть академиями.

Член упомянутой рабочей группы, глава компании Lietuvos energija Далюс Мисюнас на пресс-конференции отметил, что предложениям рабочей группы еще должны дать оценку политики.