Предлагают дольше выплачивать пособие по безработицe

14 февраля Трехсторонний совет продолжил переговоры о некоторых установках Трудового кодекса. Также обсудили предложение, связанное с повышением выплат и продлением срока их получения безработными.

Предложили, чтобы на пособие по безработице мог претендовать человек, который до того как зарегистрировался на Бирже труда имел стаж в размере 12 месяцев за последние 30 (а не 24) месяца.

По словам правительства, это будет способствовать росту числа получателей пособия по безработице. Социальные партнеры одобрили такое решение.

Правительство также предложило выплачивать пособие не 6, а 9 месяцев. Кроме того, предложили продлить время выплаты больших пособий.

DELFI напоминает, что постоянная часть пособия по безработицы составляет 30% минимальной зарплаты (114 евро) плюс переменная часть.

Кроме того, на выплаты распространяется действие "потолка" – пособие не может быть выше 75% средней зарплаты по стране.

Кроме того, по новым правилам, пособие по безработице будет облагаться 15% подоходным налогом.