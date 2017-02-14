Предлагают дольше выплачивать пособие по безработицe

 (5)
ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 16:27
14 февраля Трехсторонний совет продолжил переговоры о некоторых установках Трудового кодекса. Также обсудили предложение, связанное с повышением выплат и продлением срока их получения безработными.
© A.Stackevič nuotr.

Предложили, чтобы на пособие по безработице мог претендовать человек, который до того как зарегистрировался на Бирже труда имел стаж в размере 12 месяцев за последние 30 (а не 24) месяца.

По словам правительства, это будет способствовать росту числа получателей пособия по безработице. Социальные партнеры одобрили такое решение.

Правительство также предложило выплачивать пособие не 6, а 9 месяцев. Кроме того, предложили продлить время выплаты больших пособий.

DELFI напоминает, что постоянная часть пособия по безработицы составляет 30% минимальной зарплаты (114 евро) плюс переменная часть.

Кроме того, на выплаты распространяется действие "потолка" – пособие не может быть выше 75% средней зарплаты по стране.

Кроме того, по новым правилам, пособие по безработице будет облагаться 15% подоходным налогом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Эксклюзивные кадры: как в день свадьбы выглядели литовские политики (25)

Politikų vestuvinės nuotraukos
14 февраля – по случаю дня влюбленных – DELFI попросил политиков поделиться своими свадебными фотографиями и воспоминаниями о тех памятных днях.

Предлагают дольше выплачивать пособие по безработицe (5)

Предлагают дольше выплачивать пособие по безработицe
14 февраля Трехсторонний совет продолжил переговоры о некоторых установках Трудового кодекса. Также обсудили предложение, связанное с повышением выплат и продлением срока их получения безработными.

Число жителей в регионах Литвы снижается стремительно (34)

Число жителей в регионах Литвы снижается стремительно
В 2021 году в литовские вузы поступит на четверть меньше выпускников школ - сообщает Центр наблюдения за наукой и анализа, который провел исследование демографической и экономической ситуации в еще трех регионах - Вильнюсском, каунасском и Алитусском. По данным эксперта центра, Гинтаутаса Якштаса, исследование показало печальную демографическую перспективу Литвы.

Оценили, как Западная объездная дорога повлияла на заторы в столице (3)

Vakarinis aplinkkelis
Спустя больше месяца после открытия Западной объездной дороги заторов в городе стало заметно меньше. К такому выводу пришли после исследования компании Susisiekimo paslaugos, во время которого анализировали изменение потоков транспорта на основных улицах города, сказано в пресс-релизе Вильнюсской мэрии.

Грядут перемены: дети должны идти в школу с 6 лет (15)

Грядут перемены: дети должны идти в школу с 6 лет
Председатель парламентского Комитета по вопросам науки и образования Эугениюс Йовайша предлагает пускать детей в первый класс не с 7, а с 6 лет, чтобы молодые люди не сидели за партами в 19-20 лет.
Facebook друзья
Rambler's Top100