Предлагают бесплатное развлечение: детективом может стать каждый

Идея приложения – связать разные места с историческими событиями.
"Гендиректор LRT Аудрюс Сяурусявичюс говорил о том, что нужны инновации, новые технологии, надо думать, как представить историю не только по телевизору или в в виде текста, но и при помощи новейших технологий, т.е. мобильных телефонов.
Так появилась идея помочь путешественникам больше узнать о том, что находится вокруг них, побудить их решать исторические задачи и помочь увидеть, как выглядело конкретное место 100 или 80 лет назад", – рассказал Савукинас.
По его словам, другая рубрика "Найти и фотографируй" покажет старые фотографии мест, находящихся рядом с вами. "Если вы со смартфоном придете в это место, сможете сделать фото и посмотреть, как это место выглядело прежде", – продолжил он.
Рубрика "Маршруты" (Мaršrutai) – это поездки по Литве. Пользователи приложения не только смогут проехаться по разработанным историками маршрутам, но и сами смогут их разрабатывать.
"Мы предлагаем любителям истории, работникам центров туристической информации воспользоваться этой возможностью и создавать маршруты, сохранять старые фотографии городков. Путешественники смогут увидеть, как город выглядел прежде", – заметил Савукинас.
По его словам, содержание приложения было создано на основе передачи на LRT "Исторические детективы": загадки истории появились в виде лозунгов, маршрутов и фотографий. Бесплатное приложение разработано для оперативных систем Android и iOS.