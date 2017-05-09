Празднование 9 мая в Вильнюсе: "Знаем, кто победил, порох держим сухим, борясь за мир"

Вряд ли в другой день в одном месте можно было бы наблюдать такое количество людей с георгиевскими лентами, в военной форме советского и российского образца, выглядывающего из-под куртки Владимира Путина на футболке, ветеранов и услышать призыв российского посла "держать порох сухим". На ступенях перед кладбищем мужчина даже продавал небольшие бюсты В.Путина.

Жители улицы Карю, которая ведет к кладбищу, протестуя против этого мероприятия, вывесили флаги НАТО.

"Все мои дедушки, бабушки участвовали в войне, для меня это важно, сегодня - День победы. Дедушка дошел до Берлина, он пережил войну. Запад - это запад, а мы - это мы, они что хотят, то пусть и отмечают, мы будем отмечать 9 мая. У каждого свои традиции", - сказала BNS участвовавшая в мероприятии Елена.

Она отметила, что участникам мероприятия флаги НАТО не мешают.

Не представившийся молодой человек 25-30 лет сказал, что каждый год отмечает с друзьями "Победу над фашизмом".

"Нам следует помнить подвиг - если не будем отмечать, то со временем забудем. Надеюсь, что и наши дети будут отмечать. Да, после событий в Украине эта символика многим не нравится, но она появилась значительно раньше", - сказал он.

Полиция утверждает, что не зафиксировала запрещенной советской символики или прочих инцидентов.

На подступах к кладбищу шла бойкая торговля тюльпанами и гвоздиками. У входа - растяжка "Бессмертного полка" и другая - с надписью на литовском языке "Да здравствует победа против фашизма".

"Ребята, строимся, всё, пошли", - обращается женщина к своим спутницам с георгиевскими лентами, цветами и портретами родственников, погибших в годы ВМВ.

Уже после речей во время официальной части мероприятия, в которой приняли участие послы России, Беларуси, представители посольств других стран, "Бессмертный полк" выстроился на лестнице у мемориала.

На кладбище пришли и политики. Например, лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский (к слову, он посетил и вчерашние официальные мероприятия), а также представитель Союза русских Литвы Сергей Дмитриев.

СРЛ распространял среди пришедших на кладбище информационный листок "Родное слово", посвященный тематике окончания ВМВ. Также бесплатно раздавали и литовские газеты на русском языке.

От входа люди с цветами направлялись к монументу, рядом с которым горит вечный огонь, о обменивались поздравлениями. "С праздничком!", - слышалось то там, то тут. Люди шли семьями, компаниями, было много молодежи, однако в прошлом году людей было больше. Завидев ветеранов, многие дарили цветы, фотографировались с ними.

Были видны и флаги соседней страны. Группа девушек шла с большим российским флагом. На вопрос о том, почему российский, они ответили: "Советский запрещено, поэтому мы несем российский".

Фоном из громкоговорителей доносились песни советского времени на военную тематику. Конечно, не обошлось без "Дня победы", "Катюши" и других композиций.

Собравшиеся возлагали цветы к мемориалу и вечному огню. "Я всегда кладу цветы на могилы Снечкуса и Бразаускаса, когда сюда прихожу", - говорил один пожилой человек своему спутнику.

"А ты знаешь, что здесь, на этом кладбище похоронен парень, с которым мы с одной деревни", - интересовался дед у внука. Рядом стоял человек, накинувший на плечи флаг российских десантников.

В ходе официальной части через громкоговорители пустили речь, посвященную войне.

"Вспомним тех, кто бился на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Солдат, погибая, ты спасал миллионы жизни. Ты, потерявший родных и близких с сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, ты защищал отчизну и положил свою жизнь на алтарь победы. Вечная память погибшим и защитникам нашей родины", - вещал мягкий голос диктора в литовской столице, не уточняя, что имеется в виду под словом "родина".

Юлюс Декснис, председатель организации проживающих в Литве участников ВМВ, боровшихся на стороне антигитлеровской коалиции, в своем выступлении отметил, что сегодня "радостный день, потому что он ознаменовал победу над злым врагом всего человечества фашизмом, он был праздником победы всего СССР".

По словам ветерана, он рад, что "в том числе приложил силы к тому, чтобы была свободная демократическая Литовская республика".

"Если бы не победа, разве была такая Литовская республика? Никогда. Если кто думает иначе, значит, они не правы", - говорил он.

Посол России Александр Удальцов привел цифры воевавших в ВМВ и погибших в ходе войны. "Сегодня в разных странах проводятся опросы общественного мнения и молодых людей спрашивают: кто победил? Как не печально слышать, ответ звучит так — 50% считают, что победили США, 22% - Великобритания, 14% - СССР. Но мы то с вами хорошо знаем, кто победил. И никто не заставит нас думать по другому", - резюмировал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия "никогда не предаст ветеранов, Великую победу и будет бороться за то, чтобы не произошла новая мировая война".

"Сейчас появилось много людей, которые любят бряцать оружием, попугать нас, поэтому порох, как говорится, нужно держать сухим. Сегодня был парад победы на Красной площади, он выглядел очень искренне и убеждающе", - заключил А.Удальцов.

Посол Беларуси Александр Король в свою очередь заявил, что "здесь собрались те люди, которые правильно понимают исторические события, воспитаны на беспримерном подвиге наших отцов, дедов и матерей".

"Очень приятно видеть столько молодежи — это наше будущее, и мы правильно их воспитываем. Нужно не забывать то, что случалось в истории и правильно относиться к современным событиям. У наших стен сегодня разгорается пламя войны, оно подошло так близко, как не было за 70 лет. Поэтому наша задача сберечь мир, спокойствие, независимость и будущее для детей и внуков. Нельзя их бросить в пучину того, что разворачивается", - говорил он.

Лидер Союза русских Литвы С.Дмитриев утверждал, что рад видеть людей, "которым мир важен". Он отметил, что "нашу историю, к сожалению, искажают", а также призвал "поднять сто наркомовских грамм за победу" и трижды произнести "ура".

"Слава героям!", - закончил он свое выступление, после чего клир затянул "Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ".

Уже на выходе с кладбища в разговоре нескольких девушек школьного возраста прозвучало: "Я там расплакалась. Меня так на слезы пробило".

9 мая отметили и в Клайпеде, где собрались несколько сотен человек.