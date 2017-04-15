Праздничные выходные: дождь, снег и ветер

Пасхальные выходные в Литве будут прохладными, с осадками - с дождем и мокрым снегом.

В субботу утром в большинстве районов Литвы будет прохладно, с осадками- дождем и мокрым снегом, местами возможен туман, дождь при холоде, гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. С полудня во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются осадки, днем кратковременные, утром ожидается гололед. Днем усилится северо-западный, северный ветер, местами его порывы достигут 15–18 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов тепла.

Во второй день Пасхи, в понедельник станет еще холоднее, ночью температура опустится до 4-5 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 4–5 градусов тепла.