Правящим понравились запреты: взялись за курящих

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 16:18
Парламент Литвы недавно ужесточил правила потребления алкоголя и ограничил его доступность, вскоре он примется за курильщиков. В планах - сокращение числа мест, где будет разрешено курение.
Rūkymas daugiabučio balkone
© DELFI / Domantas Pipas

Соответствующие поправки к контролю над табаком и табачными изделиями зарегистрировали "крестьяне" и несколько социал-демократов.

Они предлагают запретить курение на расстоянии ближе 10 м от детей и молодежи до 18 лет, беременных женщин, на местах досуга и отдыха на улице, в тех местах, где проходят спортивные состязания и другие мероприятия.

Сейчас курить при детях и беременных нельзя лишь в автомобилях.

Также курильщиков хотят "выкурить" из многоквартирных домов, с балконов, террас, галерей, им хотят запретить курение на расстоянии ближе 20 м к многоквартирным домам, детским площадкам, спортплощадкам, ближе 10 м от остановок общественного транспорта.

Староста фракции социал-демократов Андрюс Палёнис сказал BNS, что все предложения парламент вряд ли одобрит, поскольку к примеру, сложно контролировать, чтобы не курили на расстоянии ближе 10 м к несовершеннолетним, поэтому такой запрет не нужен.

"Идешь по улице, куришь, мимо проходит несовершеннолетний, что делать? Будем бегать от них? Конечно, если стоишь рядом с несовершеннолетним, не будешь при нем курить", - сказал депутат.

По его словам, нужно предусмотреть и штрафы за нарушения: "Зачем все это, если нет штрафов?".

В 2014 и 2016 гг. парламент уже несколько раз отклонял предложение о запрете курения на балконах и на расстоянии ближе 10 м от многоквартирных домов - тогда у противников был такой аргумент, что осуществить контроль невозможно, кроме того, на полицию ляжет дополнительное бремя.

BNS
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