Правящим понравились запреты: взялись за курящих

Соответствующие поправки к контролю над табаком и табачными изделиями зарегистрировали "крестьяне" и несколько социал-демократов.
Они предлагают запретить курение на расстоянии ближе 10 м от детей и молодежи до 18 лет, беременных женщин, на местах досуга и отдыха на улице, в тех местах, где проходят спортивные состязания и другие мероприятия.
Сейчас курить при детях и беременных нельзя лишь в автомобилях.
Также курильщиков хотят "выкурить" из многоквартирных домов, с балконов, террас, галерей, им хотят запретить курение на расстоянии ближе 20 м к многоквартирным домам, детским площадкам, спортплощадкам, ближе 10 м от остановок общественного транспорта.
Староста фракции социал-демократов Андрюс Палёнис сказал BNS, что все предложения парламент вряд ли одобрит, поскольку к примеру, сложно контролировать, чтобы не курили на расстоянии ближе 10 м к несовершеннолетним, поэтому такой запрет не нужен.
"Идешь по улице, куришь, мимо проходит несовершеннолетний, что делать? Будем бегать от них? Конечно, если стоишь рядом с несовершеннолетним, не будешь при нем курить", - сказал депутат.
По его словам, нужно предусмотреть и штрафы за нарушения: "Зачем все это, если нет штрафов?".
В 2014 и 2016 гг. парламент уже несколько раз отклонял предложение о запрете курения на балконах и на расстоянии ближе 10 м от многоквартирных домов - тогда у противников был такой аргумент, что осуществить контроль невозможно, кроме того, на полицию ляжет дополнительное бремя.