Правящие заговорили о повышенных налогах: обсудим исключения

Люди, которые работали по бизнес-удостоверениям и авторским договорам, после Нового года узнали о том, что с января им придется больше средств переводить в Фонд социального страхования.

К примеру, владельцы бизнес-удостоверений в "Содру" будут платить уже не 56, а 99,94 евро (или 107,54 евро, если человек накапливает пенсию в фонде за свой счет), а те, кто работает по авторскому договору, сейчас будут платить налоги не с 50%, а со 100% доходов. Это касается тех, кто не застрахован и не работает по трудовому соглашению.

Заместитель председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рима Башкене сказала, что это наследие прежнего правительства, но назад идти нельзя: так или иначе такие взносы должных делать и работающие по трудовым соглашениям, и по бизнес-удостоверениям, и по авторским договорам.

"Плохо то, что мы не информировали людей. Вот это основное зло: надо было людей информировать заранее. Но, думаю, пути назад нет", - сказала Башкене.

По словам политика, 11 января на эту тему пройдет заседание Комитета по социальным вопросам, возможно, стоит сделать исключение для тех, кто только открыл свой бизнес.

"Мы должны для тех, кто только открыл свой бизнес, хотя бы в первый год создать более легкие, гибкие условия. Мы говорили об этом, жаль, что этого не сделали. Те, кто уже занимается бизнесом, должны понять, что когда-то состарятся и обратятся за пенсиями", - сказала Башкене.

Владельцы бизнес-удостоверений будут платить больше, поскольку их страхуют не только на базовую часть пенсии, но и дополнительно.

Тариф для тех, кто работает индивидуально, увеличится с 28,5% до 29,7%, этих людей будут страховать на случай болезни (плюс 2%, если они откладывают на пенсию в пенсионных фондах).

Владельцев индивидуальных предприятий, хозяйственных товариществ и малых товариществ сейчас будут страховать страхованием на случай болезни, рождения ребенка и безработицы (взносы увеличиваются с 26,3% до 30,8%, еще 2% если человек откладывает на пенсию за свой счет).

Спортсмены и исполнители, которые не работают по трудовому соглашению, сейчас получают страхование на случай болезни, значит смогут претендовать на оплату больничного. Их взносы растут с 37,5% до 38,7% (еще 2% если человек откладывает на пенсию за свой счет).

Работающие по авторским договорам сейчас будут платить налоги в "Содру" не с половины, а со всех доходов.

Председатель Комитета по социальным вопросам Альгирдас Сисас сказал, что это решение, по его мнению, положительное. Он признал заявления "крестьян" о том, что эти законы были подготовлены бывшей властью вместе с социальной моделью и Трудовым кодексом.

"Эта часть людей была не застрахована и пользовалась налоговой помощью других. Они не платили, а в старости будут просить всякие выплаты у всех налогоплательщиков. Поэтому расширяют круг налогоплательщиков, чтобы они были застрахованы", - сказал Сисас.

Консерватор Римантас-Йонас Дагис в свою очередь сказал, что сейчас ситуация очень сложная. С одной стороны они не ругают принятое решение, поскольку оно позволяет пусть минимально, но повысить пенсии по старости.

"Это связано с общим принципом, который вроде бы положительный: если есть налоги, то все группы должны платить их в равной мере, не должно быть больших исключений", - сказал Дагис.

Однако, по мнению консерватора, этот закон полностью не регулирует вопрос налогов, по его мнению, надо снизить налоги на труд и ввести больше налогов на прибыль и имущество.

"Кроме того, когда не знаешь, сколько денег на пенсии придет в бюджет, отвечать на такие вопросы бессмысленно", - сказал консерватор.