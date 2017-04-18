Правящие сказали, что будут делать с деньгами будущих пенсионеров

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ru.DELFI.lt
вторник, 18 апреля 2017 г. 14:52
Правящие отмечают, что многим невыгодно откладывать на пенсию минимальные средства, поэтому людям предложат выбирать или максимальную модель накопления или выход из системы. Предполагают, что в таком случае накопленные людьми средства переведут в резервный фонд "Содры".
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В эфире передачи DELFI TV "Вживую" об этом рассказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, признав, что он и сам откладывает на пенсию минимально – всего 2% содровских взносов.

По его словам, в настоящее время публичное пространство "слишком разгорячено" в вопросе пенсий второй ступени: "В ней участвует немало людей, речь идет о крупных средствах и явно просматривается интерес управляющих фондами в том, чтобы в них было как можно больше средств".

По словам Кукурайтиса, тем, у кого большие доходы, накопление в пенсионных фондах выгодно.

"Если у людей небольшие доходы, то есть большая опасность, что даже при активности и накоплении по формуле 2+2+2 (т.е. не только содровские взносы, но и за счет своей зарплаты и выплат из бюджета, – прим. автора), не удастся накопить столько, чтобы можно было купить аннуитет, который обеспечивает выплату пенсии до самого конца", – сказал министр.

Поскольку большинство такую сумму не накопят (таких может быть около 400 000), надо возобновить дискуссию о том, каждому ли выгодно участие в этих фондах.

Поэтому правительство намерено возобновить обсуждение вопроса максимального накопления или перехода в "Содру" (в таком случае содровская пенсия не будет снижена из-за дополнительного участия в пенсионных фондах).

Министр признал, что и его пенсия из-за участия в фонде снизится на 15% и он сомневается, будет ли восполнена эта часть.

На вопрос, как он сам поступил бы, если появилась возможность изменить порядок, министр дал понять, что он был бы склонен вернуться в "Содру".

На вопрос, если пенсии останутся прежними, куда денется уже накопленная людьми часть средств в фондах, Кукурайтис ответил: "Поскольку это мое имущество, т.е. имущество человека, я желаю вернуться в "Содру", значит, это может стать резервом "Содры"... Пока этот вопрос только обсуждается, решается вопрос содровского резерва. Т.е. либо будет создан резерв на случай кризиса, или пойдет в систему для повышения пенсий тем, кто сейчас их получает. Это одно из предложений", – сказал министр.

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис с осторожностью оценил планы власти в связи с переводом средств в резерв "Содры".

"Хорошо, если часть людей примет такое решение сознательно. Но часть людей уехала, они вернутся и увидят, что деньги из пенсионных фондов пропали, ушли в резерв только потому, что человек не успел высказать свою позицию.

Мы видим тут серьезный риск, есть 400 000 или 700 000 эмигрантов, и их средства реально заберут, у них не будет возможности высказать свою позицию. Часть людей может расценить это как национализацию средств – возвращаются в Литву через 10 лет, а денег нет", – сказал собеседник, отметив,что сам предложил бы такое решение - оставить эти средства в пенсионных фондах (такое решение было принято в 2013 году, правда, в этом случае содровская часть пенсии этих людей не была восстановлена).

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