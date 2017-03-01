Правящие намерены решить вопрос льготного НДС на отопление

Большинство жителей не согласны с отменой льготного НДС на отопление. Это не удивительно, считает экономист Жигимантас Маурицас, и подчеркивает, что правящие должны объяснить, что жители получат взамен.

Но это не будет легко, поскольку предусмотренный механизм компенсации не вернет жителям все потерянные в результате отмены льготного НДС средства.

Бывший министр финансов Литвы Раса Будбергите в прошлом году сказала, что упразднение льготы в год пополнит бюджет 47 млн. евро.

Между тем на компенсации отопления, которые будут получать только малоимущие жители, потребуется 21 млн. евро в год.

Согласно проекту закона, денежные компенсации будут получать жители, расходы которых на отопление будут превышать 10%, а не 20% разницы между их доходами и поддерживаемыми государством доходами.

Пресс-секретарь премьер-министра Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас сказал DELFI, что проект закона по сути одобряет и Соцмин.

"Проект согласовывают с Минюстом, Минфином и Литовской ассоциаций мэрий. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис планирует в ближайшее время обсудить этот вопрос во время встречи с премьер-министром", – сказал он.

Об упразднении льготного НДС на отопление, который составляет 9% (обычный – 21%), говорят уже много лет, но ни одна власть этого не сделала.

По заказу DELFI компания Spinter tyrimai в конце января провела опрос жителей, в котором участвовали 1010 респондентов. Им задавали вопрос: как вы оцениваете планы в связи с отменой льготного НДС на отопление?

Большинство – 65% – сказали, что не одобряют это решение. 15% одобряют, еще 19% не ответили на вопрос.

Упразднение льготы не одобряют жители со средними и небольшими доходами, женщины, респонденты среднего и старшего возраста. Одобряют – мужчины, респонденты 18–35 лет, респонденты с высшим образованием, большими доходами.

Старший экономист банка Nordea в странах Балтии Маурицас прокомментировал результаты так:

"Отличные результаты, поскольку 15% одобряют решение даже без информации о том, что будут делать с деньгами, полученными после отмены льготы.

Вопрос по сути нелогичный, поскольку нельзя спрашивать вы за или против того, чтобы у вас отобрали, скажем, стул, стоящий в доме. И 15% сказали бы "да", это был бы неплохой результат".

"Льготу получают все: и богатые и малоимущие. Если мы отменяем льготу, тогда в бюджет поступят дополнительные средства. Собрать их просто, поскольку избежать платы за отопление очень сложно, разве что можно платить за отопление с опозданием, но тогда ждет пеня", – сказал собеседник.

Маурицас сказал, что за собранные деньги должны повышать пенсии и снижать налоги для работающих.

"Вопрос должны задавать так, согласны ли вы, чтобы ваша пенсия увеличилась, скажем, на 10 евро в месяц, но льготный НДС будет упразднен. Такой вопрос был бы хорошим, поскольку люди смогут обдумать – что лучше", – сказал он.

Опрос Spinter tyrimai показал, что большая часть жителей хотела бы, чтобы отопление вообще не облагалось НДС – так считают 34% респондентов.

Политолог Витаутас Думбляускас сказал DELFI, что несмотря на такие настроения граждан, у правящих вероятно хватит решимости для отмены льготного НДС.

"Я помню, что Рамунас Карбаускис в декабре очень уверенно говорил, что будет механизм, и даже больше людей будет получать компенсации. Конечно, тогда он говорил еще до истории с Гретой Килдишене, его все любили, он был на высоте", – сказал он.