Правящие готовят налоговую реформу, но утаивают часть планов

Правительство Литвы планирует перебросить "содровские" налоги на плечи работника. Якобы так можно будет облегчить долю тех, кто меньше всего зарабатывает. Однако все работающие могут и пострадать, поскольку всевозможные выплаты, которые зависят от официальной зарплаты, скорее всего будут снижены или их дополнительно обложат налогами.

В плане осуществления правительственной программы предусмотрено: "оценив возможности и установив целесообразность, всю или часть социального страхования перенести на счет работника". Также "оценить целесообразность освобождения от налогов бизнеса в первый год деятельности".

По нынешним правилам, если зарплата "на бумаге" составляет 1000 евро, то, при грубом подсчете (если вычесть 15% подоходного налога и 9% взносов социального страхования), "на руки" выходит 760 евро.

Кроме того, работодатель обязан платить и свою часть налогов за работника – это около 31%, или 310 евро от 1000 евро. Значит в общей сложности такой работник обходится в 1310 евро.

Если правительство все налоги перенесет на плечи работника, то он по-прежнему будет получать 760 евро "на руки", но его зарплата "на бумаге" увеличится до 1310 евро.

От эрой суммы (а не от 1000 евро) будут считать и выплаты по болезни. Поэтому в случае болезни выплаты будут больше.

Сейчас с третьего дня болезни "Содра" платит 80% зарплаты. 80% от 1000 евро - 800 евро, а от 1310 евро – 1048 евро (правда, из этих средств еще высчитывают подоходный налог).

Значит, увеличатся расходы "Содры". Только в прошлом году расходы на больничные и отпуск по уходу за детьми были на 125 млн. евро больше взносов.

По неофициальным данным, после переноса налогов на работника хотят сделать так, чтобы расходы государства не увеличивались. Значит, будут уменьшать размер компенсируемой зарплаты или выплаты обложат налогами.

Работники должны обратить также внимание на планы правящих ввести "отпуск от налогов", т.е. на определенное время освободить людей от уплаты налогов. Но вопрос вот в чем – кто будет будет финансировать страховку таких "отдыхающих от налогов" работников, если они вдруг получат травму, станут инвалидами или погибнут.

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис признал, что после того, как все налоги перенесут на долю работника, его зарплата брутто увеличится.

"Тогда выплаты "Содры" от зарплаты брутто точно увеличатся. Не знаю, как они хотят это сделать.

Может быть, что от этой выплаты будут отнимать налог на социальное страхование. Некоторые страны так делают. Но это было бы странно: сама "Содра" подсчитает сумму взноса, от суммы, которую платит. Правда, в некоторых странах так делают.

Итак, или они решат обложить налогами выплаты, или другой вариант – попробуют применить нынешний размер выплаты – т.е. модифицируют процент компенсации. Уже не 80%, а столько, чтобы отвечало нынешней ситуации. Не знаю, что они намерены сделать", – комментировал профессор.

"Я вообще не знаю, насколько разумна такая переброска налогов, но они упорно хотят этого. Разумно было бы пропорционально поделить взносы между работником и работодателем. А они декларируют и настроены решительно все переложить на работника, работодатель ничего не будет платить.

В этом отношении мы будем уникальной страной, по крайней мере в Европе. Такого нет нигде, мы будет единственными. Если так никто не делает, может и не стоит делать.

(...) Есть виды страхования, которые работники как бы и не должны платить – например, на случай несчастного случая, профессиональных болезней. Это уже ответственность работодателя, везде это платят работодатели. Конечно, то небольшие взносы, но с идейной точки зрения – об этом должен думать не работник", – заметил Медайскис.

Он сказал, что и вопрос "отпуска от налогов" тоже открытый.

"Это не только несчастные случаи – это и недееспособность. Скажем, человек только начал работать, тяжелая авария, а тут на основе небольшого стажа будут начислять пенсию по инвалидности. Если нет взносов социального страхования, что тогда?

Одним словом, легко говорить, а что потом делать, тут много подводных камней. Когда будет ребенок, посмотрим, как его крестить. Если не решат эти вопросы, будут такие парадоксы, что мало не покажется", – сказал собеседник.

Советник министра финансов Раминта Станайтите-Чеснулене не могла ответить на этот вопрос, поскольку его еще обсуждают.

Представитель Соцмина Вайдотас Калинаускас прокомментировал будущие перемены так: "Для гармоничного переброса налогов на работника будут приняты не только законы, регулирующие повышение зарплаты, но и законы, устанавливающие размеры социальных выплат. Изменение законов, устанавливающих размеры выплат, должны принять до переноса налогов".

Он не ответил на вопрос, как и за чей счет будут страховать работников во время "отпуска от налогов". Это будут "оценивать".