Правящие договорились: срок полномочий директоров школ сократят до 5 лет

Правящая коалиция Литовского союза крестьян и зеленых и социал-демократов сообщила, что достигнута договоренность в вопросе сроков полномочий директоров школ. Отныне один и тот же человек не сможет возглавлять школу больше двух сроков полномочий подряд.

Как известно, президент Даля Грибаускайте предложила поправки к закону об образовании, в которых предлагает установить 5-летний срок полномочий для директоров школ и ограничить время пребывания на этой должности двумя сроками полномочий подряд.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что "крестьяне" и соцдемы по сути с этим согласны, несмотря на то, что возникают некоторые вопросы.

"Надо создать сам механизм, чтобы были защищены социальные гарантии тех людей, которые сегодня работают, мы должны взглянуть на сам график, как этот обмен должен происходить. Ведь если все сделать одновременно, то 80% школ может остаться без руководителей. Это тоже не выход", - сказал премьер.

Политик также сказал, что необходимо повышать зарплаты руководителей школ, чтобы появилось больше желающих занять эту должность.

"Если мы думаем, что можно мотивировать людей зарплатой в 500 евро на 5 лет, то это не так", - сказал Сквернялис.

По словам премьер-министра, поправки к закону скорее всего будут приняты в этом году, но вступят в силу они нескоро.

"Мы склонны к компромиссу, чтобы те люди, которые работают довольно долго, на конкурсе могли претендовать на еще один срок полномочий", - сказал премьер.

Староста фракции соцдемов Ирена Шяулене сказала DELFI, что ее партия по сути согласна с этими поправками, только надо говорить о переходном периоде.

Кроме введения срока полномочий и ограничения до двух сроков на посту директора школы подряд, президент предложила проводить более строгую ежегодную аттестацию руководителей школ: если два года подряд деятельность директора оценят как неудовлетворительную, директор будет уволен. Если будут подозрения в связи с деятельностью директора, будет начата служебная проверка и директора отстранят от должности.

Кроме того, в комиссию, которая выбирает директора, должны включить родителей школьников и социальных партнеров, а не политиков. Директором школы смог бы стать только человек с безупречной репутацией.

Депутат Эугениюс Йовайша зарегистрировал предложение, согласно которому руководители школ, пребывающие на этом посту больше 10 лет, после вступления закона в силу мог бы отработать еще год, а затем принять участие в конкурсе на эту должность. Если такой человек победит на конкурсе, то он сможет возглавлять школу в течение 5 лет, это будет считаться уже вторым сроком его полномочий.