Православные верующие Литвы отмечают Рождество Христово

В Рождеством верующих поздравил архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий.

"Вот и опять пришел в мир великий праздник Рождества Христова. Этот светлый день еще и еще раз напоминает нам о великой любви Бога к своему творению. Ради любви к каждому из нас Бог пришел на Землю, стал человеком. Бог сумел так нас возлюбить, что и мы должны подражать ему. Если мы христиане, то в нашей жизни должно быть место жертвенной любви, бескорыстному служению нашим ближним", - сказал архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий.

Он пожелал, чтобы сердца верующих наполнились светом, любовью, которую "мы, подобно волхвам, принесем в дар родившемуся богомладенцу".

"Мира вам, вашим семьям, вашим близким, любовь господа нашего Иисуса Христа да пребудет вместе с вами!", - завершил свою поздравительную речь архиепископ.