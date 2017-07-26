Правительство списало 8 "афганских" внедорожников

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BNS
среда, 26 июля 2017 г. 15:33
Правительство решило списать восемь внедорожников Toyota Land Cruiser, которые литовские военные использовали в Афганистане, по причине нецелесообразности ремонта.
"Toyota Land Speed Cruiser"
© Gamintojo nuotr.

Министерство обороны утверждает, что эти автомобили, приобретенные у поставщиков на азиатских рынках, эксплуатировались с 2005 по 2015 годы.

По его сообщению, сейчас ремонт этих внедорожников не окупился бы, ни в Афганистане, ни в Литве с учетом доставки.

Министерство отмечает, что ремонт одного автомобиля в Афганистане стоил бы более 90 тыс. евро.

Начатая 16 лет назад военная операция НАТО в Афганистане завершилась в 2014 году. В позапрошлом году альянс перешел на не боевую миссию, в ходе которой военные обучают местных коллег и помогают Афганским силам в борьбе с Талибаном и группировкой "Исламское государство".

BNS
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