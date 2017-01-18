Правительство Сквернялиса: наследники покойных пенсионеров компенсации не получат

Правительство на заседании 18 января одобрило такое предложение Соцмина.

На минувшей неделе министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что лучше выплатить деньги, предназначенные для компенсаций социально чувствительным группам общества.

Ранее министр заявлял, что было бы справедливо вернуть компенсации наследникам умерших пенсионеров, однако сейчас он предлагает не делать этого и заботится о том, чтобы росли пенсии у нынешних пенсионеров.

По подсчетам Соцмина, если бы решили выплатить компенсации наследникам, потребовалось бы около 29 млн. евро, их могли бы получить около 167 000 человек (столько пенсионеров в Литве умерло до 22 мая 2014 года), когда вступил в силу закон о компенсациях.

Окончательное решение о компенсации пенсий примет парламент Литвы.