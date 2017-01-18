Правительство предлагает платить "детские" деньги всем семьям

"Принципиальное решение есть, это будет с 2018 г., речь идет обо всех детях до 18 лет. Как известно, уже сейчас дети из бедных или многодетных семей до 18 лет получают эти деньги, сейчас только надо сделать, чтобы снять оценку по доходам, так все дети до 18 лет будут получать эти выплаты", - сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Сейчас сумма пособия зависит от возраста ребенка. На детей до 2 лет платят около 28 евро, на детей с 2 до 18 лет - около 15 евро.

"Вопрос такой - уравнять сумму выплаты, и не стоит ли ее поднять, поскольку другие страны вокруг Литвы - как Латвия, Эстония, так и Польша - на всех детей выплачивают намного большие суммы. Тут мы должны искать решение вместе с Минфином. Если бы сейчас всем детям платить эти деньги, то потребовалось бы дополнительно 73 млн. евро", - сказал Кукурайтис.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что коррекция этих выплат связана с бюджетными ассигнованиями, поэтому правительство 18 января решило, что Соцмин подготовит порядок выплаты "детских" денег. А также обеспечить, чтобы эти деньги тратили только на нужды детей.

"Будем решать при обсуждении бюджета на 2018 г., какой может быть сумма выплат. По сути мы одобряем это, это есть в программе правительства, какая будет сумма, посмотрим", - сказал Сквернялис.

"Детские" деньги на всех детей до 18 лет планируют выплачивать с 2018 года.