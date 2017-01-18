Правительство предлагает платить "детские" деньги всем семьям

ELTA
среда, 18 января 2017 г. 15:45
Правительство Литвы обсудит возможность выплаты "детских" денег всем семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, независимо от доходов семей.
Linas Kukuraitis, Saulius Skvernelis
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Принципиальное решение есть, это будет с 2018 г., речь идет обо всех детях до 18 лет. Как известно, уже сейчас дети из бедных или многодетных семей до 18 лет получают эти деньги, сейчас только надо сделать, чтобы снять оценку по доходам, так все дети до 18 лет будут получать эти выплаты", - сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Сейчас сумма пособия зависит от возраста ребенка. На детей до 2 лет платят около 28 евро, на детей с 2 до 18 лет - около 15 евро.

"Вопрос такой - уравнять сумму выплаты, и не стоит ли ее поднять, поскольку другие страны вокруг Литвы - как Латвия, Эстония, так и Польша - на всех детей выплачивают намного большие суммы. Тут мы должны искать решение вместе с Минфином. Если бы сейчас всем детям платить эти деньги, то потребовалось бы дополнительно 73 млн. евро", - сказал Кукурайтис.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что коррекция этих выплат связана с бюджетными ассигнованиями, поэтому правительство 18 января решило, что Соцмин подготовит порядок выплаты "детских" денег. А также обеспечить, чтобы эти деньги тратили только на нужды детей.

"Будем решать при обсуждении бюджета на 2018 г., какой может быть сумма выплат. По сути мы одобряем это, это есть в программе правительства, какая будет сумма, посмотрим", - сказал Сквернялис.

"Детские" деньги на всех детей до 18 лет планируют выплачивать с 2018 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Правительство Сквернялиса: наследники покойных пенсионеров компенсации не получат (5)

Правительство Сквернялиса: наследники покойных пенсионеров компенсации не получат
Правительство Литвы приняло окончательное решение: наследники пенсионеров, которым в кризис снизили пенсии, компенсации не получат.

Правительство предлагает платить "детские" деньги всем семьям

Linas Kukuraitis, Saulius Skvernelis
Правительство Литвы обсудит возможность выплаты "детских" денег всем семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, независимо от доходов семей.

Литовский политолог: для Беларуси наступает момент истины (36)

Литовский политолог: для Беларуси наступает момент истины
В последнее время отношения России и Беларуси вряд ли можно назвать ровными. Лукашенко не приезжает на саммиты в Москву, а в Минске арестовывают авторов близкого к Кремлю издания. По мнению литовского политолога Имантаса Мелянаса, не стоит говорить, что Беларусь отворачивается от России, однако отношения Москвы и Минска стремительно ухудшаются.

В рассекреченных документах ЦРУ - информация о литовских партизанах (101)

Paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
Справка о борьбе литовских послевоенных партизан с советской оккупацией оказалась среди сотен тысяч документов Центрального разведывательного управления США, которые были рассекречены и опубликованы в интернете.

Погода: на востоке Литвы - мороз, на западе - оттепель (4)

Šaltis žiemą
К середине недели атмосферный фронт Литву разделит на две части: в восточной части страны объятья мороза будут довольно крепкими, тем временем в западной Литве начнется оттепель. К концу недели термометры скромное тепло будут фиксировать уже по всей Литве, будет дуть сильный ветер, а настроение будет портить тающий снег и смешанные осадки.
Facebook друзья
Rambler's Top100