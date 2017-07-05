Правительство одобрило закон, который приведет к подорожанию страховок

Водители уже заметили, что в последнее время значительно подорожали услуги страхования гражданской ответственности водителей. Однако вскоре страховки подорожают еще больше.

Правительство одобрило подготовленный Минфином проект поправок к закону о страховании гражданской ответственности, который вскоре будут обсуждать в парламенте.

В поправках предлагается упразднить максимальную сумму морального ущерба в размере 5000 евро и предусмотреть, что максимальная сумма страховки составляет 5 млн. евро – в нее войдет и моральный ущерб.

"После принятия поправок могут подорожать услуги страхования, замедлится процесс оплаты нанесенного третьим лицам ущерба, возникнет больше споров о размере ущерба, будет больше работы у судов.

Чтобы избежать отрицательные последствия или снизить их количество до минимума, указано, что правительство или уполномоченное им ведомство разработает рекомендации по подсчету нанесенного морального ущерба", – указано в пояснительном акте к поправкам. Поправки были подготовлены, чтобы перенять действующую в ЕС практику в сфере возмещения ущерба.

Глава Бюро по страховке водителей транспортных средств Альгимантас Крижинаускас признал, что если поправки будут приняты, то услуги страхования подорожают.

"Но эти изменения неизбежны, ни у правительства, ни у парламента нет выбора. Это должны сделать все страны ЕС. Что будет со взносами - зависит от будущей судебной практики.

Моральный ущерб возмещают после всего. Это все что уже было возмещено на основе документов, материальный ущерб, расходы на лечение, нанесенный человеку ущерб, лишение доходов и т.д.

Моральный ущерб возмещается безо всяких документов, просто за страдания, за неудобства, если человек получил травмы, или не дай Бог, погиб. Без суда никто не может назвать, каким будет такой ущерб", – сказал специалист.

По его словам, точно никто не может сказать, на сколько подорожает страховка, но это будет "определенный процент".

"Если эти поправки будут приняты, то весь присужденный судом ущерб будут погашать страховые компании", – сказал Крижинаускас.