Правительство обсуждает вопрос повышения минималки

Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1 октября этого года на 10 евро повысилась базовая пенсия, а со следующего года увеличилась минимальная зарплата, об этом 30 августа сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Правительство организует заседания Трехстороннего совета по вопросу повышения минимальной заработной платы. (...) Мы склонны идти на переговоры. Мы видим возможность для повышения минималки с 1 января", - сказал премьер, заметив, что минимальная зарплата увеличится больше чем на 10 евро.

Премьер сказал, что одна из целей правительства - повышение зарплат в государственном секторе.

"Повышение зарплат в государственном секторе с 2008 года не двигалось с мертвой точки. Мы считаем, что нужна оптимизация. (...)", - сказал Сквернялис.

Говоря о ценах на продукты питания, премьер-министр сказал, что ищут способ для привлечения на рынок розничной торговли больше участников, это позволит снизить цены, могут обсуждаться и налоговые льготы - с гарантией, что снижение налогов ощутит конечный потребитель.

Правительство по-прежнему решает вопрос обеспечения молодых семей жильем в регионах. В следующем году планируют ориентироваться на снижение нищеты, улучшение благосостояния людей с самыми низкими доходами, а с 2019 г. будут говорить об укреплении среднего класса. В числе приоритетов - борьба с коррупцией.

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