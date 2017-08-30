Правительство обсуждает вопрос повышения минималки

"Правительство организует заседания Трехстороннего совета по вопросу повышения минимальной заработной платы. (...) Мы склонны идти на переговоры. Мы видим возможность для повышения минималки с 1 января", - сказал премьер, заметив, что минимальная зарплата увеличится больше чем на 10 евро.
Премьер сказал, что одна из целей правительства - повышение зарплат в государственном секторе.
"Повышение зарплат в государственном секторе с 2008 года не двигалось с мертвой точки. Мы считаем, что нужна оптимизация. (...)", - сказал Сквернялис.
Говоря о ценах на продукты питания, премьер-министр сказал, что ищут способ для привлечения на рынок розничной торговли больше участников, это позволит снизить цены, могут обсуждаться и налоговые льготы - с гарантией, что снижение налогов ощутит конечный потребитель.
Правительство по-прежнему решает вопрос обеспечения молодых семей жильем в регионах. В следующем году планируют ориентироваться на снижение нищеты, улучшение благосостояния людей с самыми низкими доходами, а с 2019 г. будут говорить об укреплении среднего класса. В числе приоритетов - борьба с коррупцией.
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