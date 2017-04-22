Правительство не будет обсуждать вопрос досрочных пенсий учителей

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BNS
суббота, 22 апреля 2017 г. 16:22
Правительство Литвы остановило рассмотрение зарегистрированных в парламенте поправок, связанных с введением досрочных пенсий для учителей. Этот вопрос будут рассматривать после пересмотра порядка оплаты труда учителей.
© Corbis

"Условия, на которых узаконят досрочные пенсии для учителей и порядок выплаты компенсаций будет анализироваться в ходе осуществления программных установок этого правительства, связанных с пересмотром порядка оплаты труда учителей (...)", – сказала на этой неделе министр науки и образования Юргита Петраускене, объясняя, почему правительство не обсуждает это предложение.

Проект закона был подготовлен бывшими депутатами Кястутисом Даукшисом, Дарюсом Улицкасом и Валдасом Скарбалюсом. Они предлагали учителям со стажем не менее 30 лет, которые в силу специфики своей работы не могут больше работать по специальности, за 5 лет до выхода на пенсию ежемесячно платить компенсацию в размере 228 евро.

Согласно проекту, учителя, отвечающие этим требованиям, смогут выбирать: работать до пенсионного возраста или уйти на пенсию досрочно и получать установленную компенсацию.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования Аудрюс Юргелявичюс сказал, что пока переговоры с новым правительством о досрочной пенсии настраивают на пессимистичный лад.

"Я думаю, досрочных пенсий не будет, поскольку мы столкнулись с установкой нынешнего руководства Соцмина - учитель не может быть исключительной профессией, чтобы ему создавали иные условия для выхода на пенсию", – сказал BNS Юргелявичюс.

Такие же аргументы были и у правительства прошлого срока полномочий.

По словам Юргелявичюса, учителя должны раньше уходить с рынка труда в силу специфики своей профессии – они сталкиваются с большим психологическим напряжением, что отражается и в решениях о сокращении рабочей недели учителей.

Сейчас женщины в Литве выходят на пенсию в 62 года, а мужчины - в 63,5 года. До 2026 года пенсионный возраст мужчин и женщин увеличат до 65 лет.

BNS
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