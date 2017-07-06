Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса

 (44)
BNS
четверг, 6 июля 2017 г. 07:59
Правительство Литвы в среду, 5 июля, выделило почти 3 млн. евро на срочные работы по обустройству горы Гедиминаса в Вильнюсе, подтвердил BNS советник премьера Томас Бержинскас.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Средства из правительственного резерва предназначены для подведомственного Министерству культуры Литовского национального музея, который сейчас отвечает за гору.

Гора Гедиминаса находится в аварийном состоянии, особенное беспокойство она стала вызывать после оползней. Возможность выделить средства на ее обустройство из правительственного резерва появилась после того, как Вильнюсская мэрия на прошлой неделе объявила чрезвычайную ситуацию в связи с состоянием горы.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе обещал, что будут проведены комплексные работы по обустройству горы Гедиминаса.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии
6 июля в Кернаве, в древней столице Литвы, начался международный фестиваль экспериментальной археологии "Дни живой археологии в Кернаве".

Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса (44)

Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса
Правительство Литвы в среду, 5 июля, выделило почти 3 млн. евро на срочные работы по обустройству горы Гедиминаса в Вильнюсе, подтвердил BNS советник премьера Томас Бержинскас.

Паланга тонет, ситуация очень серьезная (96)

Palangos paplūdimiuose – avarinė situacija
После того как поступило сообщение о затопленном в Паланге пляже, возник вопрос, что же будет с другими песчаными берегами и самим курортом.

Правительство одобрило закон, который приведет к подорожанию страховок (19)

Avarija Parodos g. Kaune
Водители уже заметили, что в последнее время значительно подорожали услуги страхования гражданской ответственности водителей. Однако вскоре страховки подорожают еще больше.

Эксперты о корабле Prezidentas Smetona: есть две версии (12)

Эксперты о корабле Prezidentas Smetona: есть две версии
4 июля объявили о том, что на дне Балтийского моря обнаружен затонувший первый литовский военный корабль "Президент Сметона" (Prezidentas Smetona). Ученым удалось осмотреть не только этот корабль, но и другие затонувшие корабли.
Facebook друзья
Rambler's Top100