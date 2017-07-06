Правительство Литвы выделило почти 3 млн. евро на спасение горы Гедиминаса

Средства из правительственного резерва предназначены для подведомственного Министерству культуры Литовского национального музея, который сейчас отвечает за гору.

Гора Гедиминаса находится в аварийном состоянии, особенное беспокойство она стала вызывать после оползней. Возможность выделить средства на ее обустройство из правительственного резерва появилась после того, как Вильнюсская мэрия на прошлой неделе объявила чрезвычайную ситуацию в связи с состоянием горы.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе обещал, что будут проведены комплексные работы по обустройству горы Гедиминаса.