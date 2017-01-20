Правительство Литвы установило преграду на случай теракта

Грузовик на высокой скорости врезается в толпу и сметает все на своем пути. Другой грузовик с взрывчаткой врезается в здание, раздается взрыв. Это не сценарии – эта тактика, взятая на вооружение террористами. В Литве, чтобы защититься от подобных атак, у здания правительства уже появилась защита.

Тактика террористов - не новшество. От подобных действий в первую очередь стали защищаться госучреждения, аэропорты, военные базы и другие стратегические объекты.

Около этих зданий в последние 10 лет стали появляться временные или постоянные железобетонные ограждения и защитные столбы, которые создают препятствие на пути автомобилей.

Такие защитные столбы недавно появились у здания правительства в Вильнюсе. Директор Департамента охраны руководства (ДОР) Римантас Моцкявичюс подтвердил DELFI, что их установка была запланирована давно, а трагические события в Европе только подтвердили необходимость в таких мерах безопасности.

В ноябре жители жаловались на то, что у здания правительства был закрыт проход по тротуару, людям приходилось идти по дороге, не было безопасного пути.

Наконец, преграда исчезла, а вильнюсцы увидели вдоль дороги защитные столбы. Один из архитекторов в фейсбуке написал, что они портят вид в старом городе, появились вопросы: кто, зачем и за какие деньги их оборудовал, консультировались ли с мэрией и архитекторами?

На вопросы DELFI пресс-служба правительства ответила кратко, прислав комментарий начальника отдела защиты зданий ДОР Рамунаса Баркаускаса.

"Назначение столбов – защита здания правительства. Конкурс был засекречен. Столбы установила компания - победитель конкурса. Данные не разглашаются. Проект согласовывали, все разрешения были получены по закону" – сказано в ответе.

Моцкявичюс на возмущение архитектора ответил, что иное решение у здания правительства было невозможно. В будущем планируют сотрудничать с архитекторами, ждать их предложений. К примеру, в Нью-Йорке эти столбы - настоящие произведения искусства.

Баркаускас отказался назвать цену, в которую обошлись столбы. Он не сказал, появятся ли подобные столбы у других объектов. Пока они защищают только здание правительства.

Директор ДОР Моцкявичюс подтвердил, что столбы у здания правительства "стоили недешево", подобную защиту планируют установить около здания парламента и президентского дворца.