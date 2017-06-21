Правительство Литвы решило вопрос дополнительного отпуска

В рамках Трудового кодекса (ТК) правительство приняло решение, которое определит порядок назначения дополнительного отпуска работникам.

Напомним, что с 1 июля, когда в силу вступит новый ТК, отпуск будет длиться 20 рабочих дней. Одна часть отпуска не может быть меньше 10 рабочих дней.

Накопленный отпуск пересчитают - за 7 календарных дней будет полагаться 5 рабочих. Если при пересчете получится число с запятой, то его округлят в сторону целого дня.

Согласно ТК, представителям некоторых специальностей правительство предусматривает увеличенный отпуск. Кроме того, правительство регулирует дополнительные дни отпуска за стаж.

Соответствующие поправки правительство Литвы приняло 21 июня.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис обратил внимание на то, что при подсчете средней зарплаты (от нее зависит размер отпускных и выходного пособия) в будущем не будут учитывать премии.

Правительство постановило, что за многолетний стаж на одном и том же месте – работникам, проработавшим больше 10 лет на одном месте, полагается на 3 рабочих дня отпуска больше.

За каждые последующие 5 лет стажа на том же месте - по 1 рабочему дню.

За работу в условиях, которые не отвечают требованиям ТК, если эти соответствия нельзя устранить, полагается 5 дополнительных дней отпуска в зависимости от количества отработанных часов. Т.е., если в таких условиях человек отработал 81–100% времени – 5 дней, а до 20% – 1 рабочий день.

За работу в особых условиях – если работа не на одном месте, связана с поездками, в полевых условиях, связана с переездами, – дополнительно 2 рабочих дня.

Отпуск работников школ, психологических, педагогическо-психологических служб, педагоги детских домов и домов опеки, научные работники и работники учебных заведений составляет 40 рабочих дней (или 48, если рабочая неделя длится 6 дней).

Творческие сценические работники получат отпуск в виде 30 рабочих дней (36, если рабочая неделя длится 6 дней).

Специалисты сферы здравоохранения – от 26 рабочих дней (31, если рабочая неделя длится 6 дней) до 28 (33, если рабочая неделя длится 6 дней), в зависимости от характера работы.

Фармацевты – 25 рабочих дней (30, если рабочая неделя длится 6 дней).

Социальные работники, работники мест лишения свободы, общеобразовательных учреждений и работающие с людьми, страдающими психическими заболеваниями – 25 рабочих дней (30, если рабочая неделя длится 6 дней).

Пилоты, руководители полетами, работники Oro navigacijа – 41 день (50, если рабочая неделя длится 6 дней).

Моряки на литовских судах – 25 дней (30, если рабочая неделя длится 6 дней).

Работники Игналинской атомной электростанции, подверженные радиации – 25 дней (30, если рабочая неделя длится 6 дней), работающие с ядерным топливом – 30 дней (36, если рабочая неделя длится 6 дней).

Работники, труд которых связан с исследованиями, для которых используют животных, а также работники ведомств, подчиненных Министерству охраны окружающей среды, которые проводят различные исследования – 25 дней (30, если рабочая неделя длится 6 дней).