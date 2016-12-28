Правительство Литвы: пенсии с января повысятся на 20 евро

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BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 14:43
Правительство Литвы в среду утвердило повышение пенсий с января следующего года в среднем на 20 евро. Повышение пенсий коснется примерно 593 тыс. пенсионеров по старости, 202 тыс. получателей пенсий по утрате трудоспособности или по инвалидности, а также 7,4 тыс. получателей досрочных пенсий.
© Shutterstock nuotr.

Средняя пенсия по старости при наличии необходимого стажа с 1 января увеличится до 287,57 евро, на это в бюджете выделено 167,4 млн. евро.

Премьер Саулюс Сквернялис некоторое время назад сказал, что если доходы государства будут расти, то можно будет увеличить пенсии еще на 23 евро и в 2018 году.

Аграрии обещали повысить пенсии к июля 2017 года в среднем на 40 евро, такая возможность предусмотрена и в программе правительства, однако в бюджете 2017 года об этом не говорится. Министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что на выполнение этого обещания понадобится 120 млн. евро.

Последний раз пенсии в среднем были повышены на 8 евро с января этого года, на что понадобилось дополнительно около 74 млн. евро.

BNS
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