Правительство Литвы: пенсии с января повысятся на 20 евро

Средняя пенсия по старости при наличии необходимого стажа с 1 января увеличится до 287,57 евро, на это в бюджете выделено 167,4 млн. евро.

Премьер Саулюс Сквернялис некоторое время назад сказал, что если доходы государства будут расти, то можно будет увеличить пенсии еще на 23 евро и в 2018 году.

Аграрии обещали повысить пенсии к июля 2017 года в среднем на 40 евро, такая возможность предусмотрена и в программе правительства, однако в бюджете 2017 года об этом не говорится. Министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что на выполнение этого обещания понадобится 120 млн. евро.

Последний раз пенсии в среднем были повышены на 8 евро с января этого года, на что понадобилось дополнительно около 74 млн. евро.